Trương Dư Hi bùng nổ nhan sắc, đẹp thế nào mà được khen chẳng kém Lưu Diệc Phi – Dương Mịch?

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Trương Dư Hi được truyền thông Trung Quốc đánh giá khá cao về diễn xuất và cố gắng trong công việc. Trương Dư Hi được đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn và tác phẩm, thay vì dùng chiêu trò gây chú ý.

Không những vậy, Trương Dư Hi đã tự mình trang điểm để thực hiện bộ ảnh này. Tay nghề của cô nàng cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Cả tạo hình và khí chất của Trương Dư Hi đều giống như tiên tử hạ phàm vậy. Dân tình đang vô cùng mong ngóng các dự án cổ trang của cô nàng trong thời gian tới.

Ngay khi bộ ảnh mới của Trương Dư Hi được đăng tải, có ý kiến cho rằng cô nàng đẹp chẳng hề kém cạnh hai đàn chị là Dương Mịch và Lưu Diệc Phi. Người đẹp Gió Nam Hiểu Lòng Tôi vừa có vẻ quyến rũ lại vừa sở hữu khí chất nhẹ nhàng, cuốn hút. Không ai có thể phủ nhận được rằng Trương Dư Hi cực kỳ hợp với tạo hình cổ trang.

Trương Dư Hi được fan nhận xét là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp độc lạ và vô cùng cuốn hút. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn gọi cô là "búp bê màn ảnh" vì vẻ ngoài quá hoàn hảo.

Mỹ nhân 9x nổi tiếng qua những bộ phim như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Chàng Hoàng Tử Tôi Yêu, Dành Dành Nở Hoa, Như Ý Truyện, Uẩn Sắc Quá Nồng (Đẹp trai là số 1)... Trong năm 2021, Trương Dư Hi có 3 dự án phim truyền hình được mong đợi là Mộng tỉnh Trường An, Gió Nam Hiểu Lòng Ta và Love At Night. Hiện tại, Trương Dư Hi vẫn còn loạt phim chờ lên sóng là Thiên Thu lệnh, Trấn Hồn Nhai 2, Đấu La Đại Lục 2…