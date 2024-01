Trương Dư Hi bị tố chiêu trò trong Đêm hội Weibo, bắt chước theo “công thức” của mỹ nhân tân cương Nhiệt Ba?

Một trong số đó chính là Trương Dư Hi, nữ diễn viên có visual gây chú ý với loạt ảnh lộng lẫy như cô dâu và nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy có nhan sắc gây ấn tượng mạnh nhưng Trương Dư Hi vẫn bị netizen xứ Trung đánh giá là người chiêu trò.

Theo đó, Trương Dư Hi chủ ý lựa chọn đầm quây cúp ngực để khoe sự gợi cảm nhưng lại cài hoa xung quanh để che chắn vòng 1. Không những vậy, trên trang cá nhân của nữ diễn viên cũng chia sẻ hậu trường "cắm hoa" vào áo của mình để tránh bị lộ hàng khi cúi người.

Tưởng chừng đây sẽ là hành động tinh tế, nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Hành động che đậy vòng 1 của Trương Dư Hi gây tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang gây chú ý bằng cách trở thành "Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2" trong showbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị tố giả tạo, cố tình gây chú ý với hành động che chắn vòng 1 quá mức giống như bị ai ép mặc trang phục táo bạo.

Tháng 7/2023, mỹ nhân Tân Cương bị MC Kim Tinh và công chúng chỉ trích dữ dội sau nhiều lần dùng tay che ngực khi mặc đồ hở đi thảm đỏ. Trong đó, MC Kim Tinh mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba giả tạo, cố tình gây chú ý với hành động che chắn vòng 1 quá mức giống như bị ai ép mặc trang phục táo bạo.

Và trường hợp của Trương Dư Hi, cô hoàn toàn có thể đổi trang phục khác, hoặc dùng băng keo dính quần áo chuyên dụng để xử lý. Các cách này vừa an toàn, vừa ý nhị và ít gây chú ý hơn hẳn việc phô trương cắm hoa hững hờ quanh vòng 1 của cô.

Một số cộng đồng mạng đã để lại bình luận:

"Trương Dư Hi đẹp thật nhưng giả tạo quá. Nhìn video cài hoa vào ngực là biết cô ấy đang tạo chiêu trò để gây chú ý"

"Địch Lệ Nhiệt Ba bản 2.0 à? Trương Dư Hi không biết là càng che đậy người ta lại càng chú ý sao"

"Nếu đã chọn trang phục táo bạo thì phải xử lý khéo léo hơn chứ. Mấy bông hoa đó cài vào có tác dụng gì khi chỉ cần sơ ý cúi người sâu 1 chút là rơi hết xuống đất"

Thế nhưng, cũng không ít ý kiến bênh vực Trương Dư Hi. Bộ váy nữ diễn viên mặc vốn có thiết kế cúp ngực dạng phễu. Thế nhưng, vì Trương Dư Hi lại quá gầy và có vòng 1 khiêm tốn, cô đã không mặc vừa chiếc váy. Để tránh làm mất phom lễ phục, Trương Dư Hi đã cài hoa, thay vì dán băng dính.

Trương Dư Hi, sinh năm 1993, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2009 và đang thuộc sự quản lý của công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô xuất thân là hot girl mạng xã hội rồi thử sức trong vai trò người mẫu, diễn viên. Dù là diễn viên tay ngang nhưng Trương Dư Hi được truyền thông Trung Quốc đánh giá khá cao về diễn xuất và cố gắng trong công việc.

Trương Dư Hi được đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn và tác phẩm, thay vì dùng chiêu trò gây chú ý. Mỹ nhân 9x nổi tiếng qua những bộ phim như Nàng công chúa tôi yêu, Chàng hoàng tử tôi yêu, Dành dành nở hoa, Như Ý truyện, Uẩn sắc quá nồng (Đẹp trai là số 1)... Trong năm 2021, Trương Dư Hi có 3 dự án phim truyền hình được mong đợi là Mộng tỉnh Trường An, Gió nam hiểu lòng ta và Love at night.

Ngoài vai trò diễn viên, người đẹp sinh năm 1993 còn nổi tiếng trong giới thời trang khi là bà chủ một nhãn hàng khá nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay. Gu thời trang vừa gợi cảm, vừa cá tính của cô cũng tạo thành xu hướng trong giới trẻ.