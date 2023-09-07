Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

Sao quốc tế 07/09/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi sẽ 'nên duyên' trong dự án phim Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai đang được nền tảng IQIYI có kế hoạch khởi quay vào ngày 19/9 tới. Theo đó dự án đang nhắm tới Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính.

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều? - Ảnh 1

Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai thuộc thể loại đô thị, chữa lành, được từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh. Nữ chính là một nữ minh tinh nổi tiếng hay độc miệng nhưng thực ra lại vô cùng ngớ ngẩn và tính cách ngay thẳng. Nam chính là một bác sĩ có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch nhưng thực tế lại rất khôn ngoan, tâm địa 2 mặt đen tối.

Sau 20 năm yêu đơn phương, họ đoàn tụ nhờ lần cứu trợ động đất. Trong tình yêu, thợ săn và con mồi nguỵ trang, cùng hỗ trợ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp, dùng câu chuyện ấm áp để chữa lành tâm hồn của đối phương.

Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi cùng hợp tác trong dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai. Qua miêu tả về tính cách của các nhân vật, netizen cho rằng cả hai đều rất phù hợp vai diễn. Bên cạnh đó, cả hai đều sở hữu visual đậm chất ngôn tình lẫn diễn xuất tốt, hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ dành cho bộ phim.

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều? - Ảnh 2

Vụt sáng nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong siêu phẩm Đông Cung, Trần Tinh Húc được đánh giá là một trong những diễn viên vừa điển trai lại diễn xuất tốt của màn ảnh Hoa Ngữ. Tính đến nay, anh sở hữu hàng loạt các tác phẩm nổi bật như Anh Hùng Xạ Điêu, Thu Hải Đường, Sao Đỏ Lấp Lánh, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường,… Anh chàng vừa đóng máy dự án Anh Cũng Có Ngày Này đóng chính cùng Chương Nhược Nam được nhiều khán giả hóng chờ lên sóng.

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều? - Ảnh 3

Trong khi đó, Trương Dư Hi được khán giả chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Đẹp Trai Là Số Một, Nàng Công Chúa Của Tôi, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát,… Sắp tới, Trương Dư Hi có dự án phim đang chờ lên sóng là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đóng chính cùng Thành Nghị.

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