Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Sao quốc tế 20/09/2023 09:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai chính thức được khai máy. Theo đó, dự án công bố Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi chính thức là cặp đôi chính của bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai chính thức được khai máy. Theo đó, dự án công bố Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi chính thức là cặp đôi chính của bộ phim. Bên cạnh đó, đoàn phim còn tung ra poster của cặp đôi chính khiến nhiều dân tình vô cùng thích thú.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 1Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 2

Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi vốn sở hữu nhan sắc đậm chất ngôn tình, khi đứng cạnh nhau trông rất ‘xứng đôi vừa lứa’. Bên cạnh đó, qua miêu tả về tính cách của các nhân vật, netizen cho rằng cả hai đều rất phù hợp vai diễn. Hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ dành cho bộ phim.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 3Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 4Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 5

Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai thuộc thể loại đô thị, chữa lành, được từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh. Nữ chính là một nữ minh tinh nổi tiếng hay độc miệng nhưng thực ra lại vô cùng ngớ ngẩn và tính cách ngay thẳng. Nam chính là một bác sĩ có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch nhưng thực tế lại rất khôn ngoan, tâm địa 2 mặt đen tối.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 6

Sau 20 năm yêu đơn phương, họ đoàn tụ nhờ lần cứu trợ động đất. Trong tình yêu, thợ săn và con mồi nguỵ trang, cùng hỗ trợ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp, dùng câu chuyện ấm áp để chữa lành tâm hồn của đối phương.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 7

Vụt sáng nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong siêu phẩm Đông Cung, Trần Tinh Húc được đánh giá là một trong những diễn viên vừa điển trai lại diễn xuất tốt của màn ảnh Hoa Ngữ. Tính đến nay, anh sở hữu hàng loạt các tác phẩm nổi bật như Anh Hùng Xạ Điêu, Thu Hải Đường, Sao Đỏ Lấp Lánh, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường,… Anh chàng vừa đóng máy dự án Anh Cũng Có Ngày Này đóng chính cùng Chương Nhược Nam được nhiều khán giả hóng chờ lên sóng.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích - Ảnh 8

Trong khi đó, Trương Dư Hi được khán giả chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Đẹp Trai Là Số Một, Nàng Công Chúa Của Tôi, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát,… Sắp tới, Trương Dư Hi có dự án phim đang chờ lên sóng là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đóng chính cùng Thành Nghị.

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi sẽ 'nên duyên' trong dự án phim Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai.

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Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

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