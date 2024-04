'Búp bê màn ảnh Trung Quốc' Trương Dư Hi bị chê bài giọng hát, liền thanh minh một câu khiến CĐM cảm thông

Ngay sau đó, Trương Dư Hi phải đăng bài thanh minh trên trang cá nhân weibo rằng mình bất ngờ với phản ứng của khán giả mấy ngày qua, không ngờ bản thân được bàn tán quá nhiều. Cô chia sẻ không cần phải uống thuốc chống khàn giọng vì người quản lý đã lên lịch học 20 tiết thanh nhạc để chuẩn bị cho những trình diễn sắp tới chỉn chu hơn.

Trương Dư Hi là gương mặt gây chú ý khi tham gia chương trình Đạp gió 2024 (tên cũ là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng). Trong chương trình ra mắt, cô thu hút mọi ánh nhìn vì ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Tuy nhiên, giọng hát của Trương Dư Hi lại khiến khán giả khó chịu. Nữ diễn viên bị phát hiện chênh phô khi thể hiện tác phẩm Hồng chiêu nguyện.

Trương Dư Hi (SN 1993) bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2009 và đang thuộc sự quản lý của công ty Hoan Thụy Thế Kỷ (Trung Quốc). Cô xuất thân là hot girl mạng xã hội rồi thử sức trong vai trò người mẫu, diễn viên.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Trương Dư Hi được truyền thông Trung Quốc đánh giá khá cao về diễn xuất và nỗ lực trong công việc. Trương Dư Hi được đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn và tác phẩm, thay vì dùng chiêu trò gây chú ý.

Mỹ nhân 9X nổi tiếng qua những bộ phim như Nàng công chúa tôi yêu, Chàng hoàng tử tôi yêu, Dành dành nở hoa, Như Ý truyện, Uẩn sắc quá nồng (Đẹp trai là số 1)... Năm 2021, Trương Dư Hi có 3 dự án phim truyền hình được mong đợi là Mộng tỉnh Trường An, Gió nam hiểu lòng ta và Love at night.

Truyền thông Trung Quốc gọi cô là "búp bê màn ảnh" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Gương mặt thon dài, sống mũi cao và gọn, đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím, vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút cho mỹ nhân 9X.

Về đời tư, Trương Dư Hi khá kín tiếng. Cô từng hẹn hò với thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông. Thiếu gia sinh năm 1988 là con trai của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt. Hai người đã chia tay sau thời gian bên nhau.