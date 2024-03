'Búp bê cổ trang' Trương Dư Hi quyết định 'cắt duyên' với 'tình trẻ màn ảnh' Dương Mịch, netizen thở phào nhẹ nhõm

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ám Hà Truyện sẽ do Cung Tuấn và Trương Dư Hi đóng chính. Tuy nhiên mới đây, có nguồn tin Trương Dư Hi sẽ không tham gia dự án này. Vai nữ chính sẽ được chuyển cho một tiểu hoa thuộc lứa 95.