Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Sao quốc tế 02/12/2025 12:45

Mới đây, một người phụ nữ ở Quảng Châu, Trung Quốc đã tiết lộ câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên khi âm thầm trợ giúp tiền chữa bệnh cho con gái cô.

Vào tháng 3/2021, một người mẹ đơn thân đã đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội, con gái cô bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu nhưng chi phí y tế quá đắt khiến bà mẹ đơn thân rơi vào bước đường cùng. Người phụ nữ đã nhắn tin với hàng chục ngôi sao để trình bày hoàn cảnh của mình, cầu xin sự giúp đỡ nhưng không được trả lời. Theo QQ , hình thức này vốn không mang lại hiệu quả bởi nhiều nghệ sĩ sợ đây là chiêu trò lừa đảo.

Tuy nhiên, sau khi nhắn tin cho Từ Hy Viên, sau ba ngày, người mẹ nhận được tin nhắn từ văn phòng đại diện cho nữ diễn viên rằng: "Hãy để lại thông tin liên lạc của bạn, chúng tôi muốn biết về tình hình của đứa trẻ".

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, Từ Hy Viên (Đại S) đã cẩn thận hỏi thăm về chẩn đoán bệnh và chi phí cụ thể, ngày hôm sau, người mẹ nhận được 300.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng, nhờ đó cứu sống được con gái của mình. Phía Từ Hy Viên còn yêu cầu người mẹ không công khai sự việc, nữ diễn viên nhắn lại: "Hãy tập trung vào việc điều trị, có bất kỳ khó khăn nào hãy liên hệ với tôi".

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên - Ảnh 1

Bên cạnh đó, theo QQ, mùa thu năm 2021, Từ Hy Viên cũng giúp đỡ một gia đình khác có con trai mắc hội chứng Tourette (là một rối loạn hệ thần kinh gây ra các cử động và âm thanh đột ngột, lặp đi lặp lại, không tự ý được gọi là tics) khoản tiền 100.000 NDT. Cô không yêu cầu hoàn tiền và mong gia đình đừng công khai hành động đẹp của nữ diễn viên.

Năm 2016, một người mẹ có cặp song sinh sinh non đã đăng bài cầu cứu, nữ diễn viên Mưa sao băng cũng công khai phản hồi: "Làm thế nào để giúp! Tôi sẵn lòng!" và tiếp tục tài trợ sau đó.

Năm 2020, một bệnh viện tại Vũ Hán đã nhận được lô khẩu trang trị giá một triệu NDT được quyên góp ẩn danh. Sau này, ý tá trưởng mới tiết lộ người có tấm lòng đẹp là Từ Hy Viên.

 

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên - Ảnh 2

Từ Hy Viên nhiều lần làm từ thiện, đặc biệt thường xuyên giúp đỡ các bà mẹ trẻ em nhưng cô không tiết lộ với truyền thông. Trong cuộc chiến ly hôn, chồng cũ Uông Tiểu Phi cũng nhiều lần khẳng định dù cả hai có tranh cãi nhưng Từ Hy Viên là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Công chúng từng bắt gặp nữ diễn viên tới gõ cửa một người hàng xóm đang bạo hành vợ và nói: "Nếu anh còn tiếp tục đánh cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát".

Sau khi sự việc Từ Hy Viên âm thầm hỗ trợ chữa bệnh cho nhiều người được tiết lộ, khán giả càng thương tiếc nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh hơn. Từ Hy Viên qua đời ngày 3/2 tại Nhật Bản trong một chuyến du lịch cùng gia đình, sau đó được hỏa táng và tro cốt mang về Đài Loan (Trung Quốc).

DJ Koo đến thăm mộ vợ như thông lệ, hôm 27/11.

Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

