Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, 3 con giáp Phát Tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi, cuộc đời hanh thông

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, người tuổi Tỵ đón nhận một ngày rực rỡ nhờ cục diện Tam Hợp và ngũ hành tương sinh. Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội đầy hứa hẹn trong sự nghiệp, mọi việc tiến triển suôn sẻ, dễ dàng đạt được thành tựu nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Đây là thời điểm tốt để mở rộng hợp tác hoặc ký kết các hợp đồng quan trọng.

Cùng với công việc, tài vận của người tuổi này cũng đang rất hứa hẹn. Tài chính dồi dào, bạn tích lũy tài sản tốt và thu nhập cá nhân tăng lên đáng kể. Có thể bạn sẽ nhận được lộc bất ngờ từ quý nhân hoặc các khoản đầu tư đã sinh lời.

Vận đào hoa nở rộ, bạn có thể trải nghiệm tình yêu sét đánh, đặc biệt là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, nơi bạn có nhiều khả năng gặp được người bạn tâm giao của mình. Người đã có đôi thì tình cảm thêm nồng cháy, gắn kết.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, may mắn có sự xuất hiện của Tam Hợp nên Tuất thoát được hạn xấu trong công việc ngày này. Bạn được nghỉ ngơi và có thể làm những việc mình thích. Bạn biết thu nhỏ phạm vi những điều mà bạn muốn quan tâm, việc kinh doanh thuận lợi, đông khách, người làm công sở cũng tránh được thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận tốt lên nhờ Thực Thần trợ lực, bạn có lộc ăn uống và được thêm những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc. Hãy sử dụng tiền để cải thiện kỹ năng làm việc và trau dồi ngoại ngũ, bạn sẽ làm việc tốt hơn và có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nữa.



Điều tuyệt diệu trong tình yêu đang chờ đợi những người đang tiến về phía trước như bạn, cố gắng thêm chút nữa thôi, bạn sẽ gặp may mắn. Những người đang thầm thích một ai đó thì nên chủ động tán tỉnh người đó nhiều hơn, khả năng thành công cực kỳ cao.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, mang tới điềm lành cho tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí, có người còn may mắn trúng thưởng hay được lời từ những khoản đầu tư trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải nhớ rằng, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy làm gì cũng phải thận trọng. Đừng biến cơ hội tốt đẹp thành một mớ hỗn độn vì sự chủ quan của bản thân, công việc càng cẩn thận càng hạn chế nhiều rắc rối không đáng có.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Thường ngày không hay thể hiện nhưng hôm nay con giáp này thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Điều này sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!