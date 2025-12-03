Trưa 3/12, khi đang ôm cua tại vòng xoay cầu Thủ Biên (từ TPHCM - khu vực Bình Dương cũ sang Đồng Nai) để rẽ vào đường ĐT.786, xe đầu kéo chở hàng trăm tấm lưới thép công trình bất ngờ bị đứt dây chằng néo.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 11h30 ngày 3/12, container chạy trên đường ĐT 768 thuộc xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu cũ). Khi vừa ôm cua sau cầu Thủ Biên, hàng trăm thanh thép bất ngờ trượt khỏi thùng xe và rơi xuống mặt đường.

Đôi nam nữ đi xe máy ngược chiều không kịp tránh, bị thép va trúng và ngã quỵ. "Container chở các thanh lưới sắt, khi ôm cua thì bị rớt xuống", anh Lâm, người chứng kiến, cho biết. Một số xe đi phía sau kịp phanh lại, tránh được va chạm.

Tại hiện trường, thép nằm ngổn ngang, chiếm gần toàn bộ mặt đường. Nạn nhân bị thương nặng, trong đó một người gãy chân, được xe cấp cứu của bệnh viện gần đó đưa đi.

Hai người đi xe máy bị thương nặng chờ cấp cứu - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an xã Tân An và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đến Bệnh viện và phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn khiến cầu Thủ Biên và 2 tuyến đường kết nối phía TPHCM và Đồng Nai ùn tắc.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TPHCM (Bình Dương cũ) và Đồng Nai. Cầu có chiều dài 511m, được chia thành 9 nhịp, trong đó có 3 nhịp chính dài 270m. Chiều rộng của cầu là 17m, bao gồm bốn làn xe. Đây là tuyến đường huyết mạch lưu thông từ các tỉnh Tây Nguyên về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM Chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy trên đường ở TP.HCM thì dừng xe lại. Sau đó, một nam nhân viên nhà xe bước xuống, lấy gậy sắt dọa đánh người đi đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-tram-luoi-thep-roi-tu-xe-au-keo-oi-nam-nu-i-xe-may-bi-thuong-747834.html