Nghe thấy tiếng khóc trong bụi rậm, người dân lại kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây sốc khi những người làm công tại nông trại phát hiện ra một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi qua đêm. Em bé được tìm thấy trong khu rừng giữa Boa Esperanca và Sao Mateus, thuộc bang Espirito Santo, Brazil, vào ngày 25/11.
Video 2 giờ 5 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

