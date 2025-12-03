Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Một sĩ quan hải quân tên Kraisorn Nunpradit, 56 tuổi, đang tìm người mua cho hợp chất quý giá mà ông đã vớt được từ vùng biển ngoài khơi Narathiwat, miền nam Thái Lan. Long diên hương là một chất sáp hiếm được hình thành trong ruột của cá nhà táng khi chúng vật lộn để tiêu hóa mỏ mực cứng. Sau khi được bài tiết, nó trôi nổi trên đại dương trong nhiều năm, đông cứng lại và phát triển mùi hương ngọt ngào, đặc trưng.
Theo Phụ nữ sức khỏe

