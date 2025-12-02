Giá vàng hôm nay, ngày 2/12/2025: Giảm đồng loạt, miếng SJC và vàng nhẫn rời đỉnh lịch sử

Đời sống 02/12/2025 09:38

Hôm nay, ngày 2/12/2025, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng miếng SJC rớt khỏi mốc 155 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 152,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, xuống 153,3 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm mỗi lượng vàng 600.000 đồng, mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng… Như vậy, vàng miếng SJC đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng sau khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày hôm trước.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 2/12/2025: Giảm đồng loạt, miếng SJC và vàng nhẫn rời đỉnh lịch sử - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, kim loại quý này đang được giao dịch ở mức 4.215 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với sáng qua, giá vàng giảm khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng liên tục biến động những ngày qua, dù chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục ổn định quanh vùng 99 – 100 điểm. Thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tháng này, về xu hướng cắt giảm lãi suất cơ bản. Nếu FED giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng sẽ hưởng lợi.

Dù giá vàng giảm trở lại khi nhà đầu tư chốt lời song giới phân tích cho rằng nó vẫn được hưởng lợi trong ngắn hạn khi chứng khoán quốc tế đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vẫn ở mức cao. Giá vàng đang ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tuần qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.

