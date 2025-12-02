Chồng H'Hen Niê khen vợ hết lời sau sinh, vô tình để lộ một chi tiết lạ gây chú ý

Hơn 2 tháng qua, H'Hen Niê gần như không xuất hiện ở các sự kiện giải trí, mà dành phần lớn thời gian chăm sóc con cũng như nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.

Gần đây, H'Hen Niê và con gái có chuyến đi về nhà ngoại để nghỉ ngơi, cũng như "đổi gió" gần gũi thiên nhiên hơn. Do tính chất công việc, Tuấn Khôi - chồng của H'Hen Niê đi lại giữa TP.HCM và quê vợ ở Đắk Lắk trong thời gian này. Mới đây, anh vừa chia sẻ khoảnh khắc bình dị bên vợ và có những dòng trải lòng về hành trình "lên chức" bố mẹ của cả hai. Cụ thể, chồng H'Hen Niê viết: "Vẻ đẹp của người mẹ sau sinh không nằm ở ngoại hình hoàn hảo. Nó nằm ở sự hy sinh âm thầm, ở những đêm dài bế con, ở sự mạnh mẽ mà chỉ khi làm mẹ người phụ nữ mới có.

Sau sinh, mỗi thay đổi trên gương mặt, trên cơ thể… đều mang dấu ấn của tình yêu và trách nhiệm. Đó là những vết hằn của những tháng ngày mang nặng, là dấu hiệu của những đêm thức trắng, là sự đổi thay để một sinh linh được lớn lên bình an". Chồng H'Hen Niê gây chú ý khi nói về thay đổi của vợ hoa hậu kể từ khi có con đầu lòng Ngoài ra, Tuấn Khôi còn cho rằng, những người phụ nữ sau khi sinh con sở hữu vẻ đẹp đặc biệt, "không thể đo bằng tiêu chuẩn nào, không thể so sánh với bất kỳ khuôn mẫu nào. Một vẻ đẹp trưởng thành từ yêu thương, lớn lên từ hy sinh và chỉ những ai thật sự thấu cảm mới nhìn thấy được".

Bài đăng của chồng H'Hen Niê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều netizen. Đa số là những bình luận bày tỏ sự yêu thích trước vẻ dung dị, bình yên của cả hai. Đồng thời, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến hành trình trở thành bố mẹ tuy nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng đặc biệt, đáng nhớ của cả hai. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nếu "soi" kỹ sẽ thấy một chi tiết "lạ" trong bài đăng của chồng H'Hen Niê. Cụ thể, ở đoạn kết có xuất hiện dấu gạch ngang và đây được cho là dấu hiệu của việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để viết status nhằm giúp bài đăng mượt mà, trôi chảy hơn và vô tình để lộ "dấu vết kỹ thuật". Dù vậy, điều này không quá quan trọng, bởi điều đáng chú ý nhất chính là tình cảm mà chồng H'Hen Niê dành cho vợ và hành trình làm bố mẹ đầy xúc động của cả hai. Hơn 2 tháng qua, H'Hen Niê gần như không xuất hiện ở các sự kiện giải trí, mà dành phần lớn thời gian chăm sóc con cũng như nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh Tháng 9 vừa qua, H'Hen Niê thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM. Bé gái nặng 3 kg, được đặt tên thân mật là Harley. Kể từ khi chào đời, hình ảnh của nhóc tỳ thường xuyên được vợ chồng nàng hậu chia sẻ trên mạng và thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều khán giả. Trước đó, vợ chồng nàng hậu đã có thỏa thuận đặc biệt. Khi cả hai sinh con gái thì nhóc tỳ sẽ mang họ mẹ là Niê Nguyễn và thừa kế tài sản từ mẹ. Chồng H'Hen Niê từng tâm sự rằng, việc có con khiến anh cảm thấy trưởng thành, trách nhiệm và chăm chỉ hơn để chăm lo cho gia đình nhỏ. Ngoài vai trò trụ cột, anh chủ động phụ giúp vợ từ những việc nhỏ như lấy khăn, lấy nước, chuẩn bị đồ dùng cho đến thay tã cho con.

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-hhen-nie-khen-vo-het-loi-sau-sinh-vo-tinh-e-lo-mot-chi-tiet-la-gay-chu-y-747736.html