Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, quý nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, phú quý tràn đầy

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, vận trình của tuổi Tý hung cát đan xen, bản mệnh nên cố gắng cẩn thận trong mọi việc mình làm. Trong ngày có điềm báo chuyện chẳng lành xảy ra như làm ăn thất thoát, mất chức quyền hoặc không nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

May mắn là con đường tài lộc của con giáp này vẫn có điểm sáng trong ngày khi mà nguồn thu nhập từ công việc chính khá vững vàng nên có tài lộc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Song bản mệnh nên quản lý chặt chẽ tiền bạc để tránh hoang phí.

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, Lục Hợp soi đường để tuổi Dần tìm ra lối đi thích hợp để tiến tới hạnh phúc mình hằng mong. Tình cảm thăng hoa, các mối quan hệ ngày càng gắn kết, hợp tác làm ăn thu được lợi lộc tốt, nhìn chung con giáp này không phải lo lắng về điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bản mệnh cũng nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh đang ấp ủ. Hôm nay rất thích hợp để bạn đầu tư tài chính hoặc làm những việc liên quan tới giao dịch tiền bạc, cát khí sẵn có sẽ giúp tăng khả năng thành công.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, Thiên Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của cấp trên. Bạn nên nhân cơ hội này học hỏi thật nhiều, có điều gì chưa hiểu rõ cũng nên nêu ra để được giải quyết kịp thời, chớ nên giấu giếm.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn biết điều gì là tốt nhất cho tập thể của mình, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm giàu cho tất cả mọi người.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của ai đó đấy. Hãy thử cho đối phương cơ hội nếu bạn cảm thấy có thiện cảm nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!