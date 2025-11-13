Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an

Tâm linh - Tử vi 13/11/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, cục diện Bán Hợp sẽ mang đến cho Thìn một vài tin vui nho nhỏ. Các mối quan hệ mà bạn đã xây dựng trước đó có thể giới thiệu cho bạn một cơ hội làm ăn bất ngờ. Nếu có thể thành công kết nối thì con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, khiến mọi việc trở nên khởi sắc hơn. 

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn bên cạnh Mão luôn có người đồng hành mạnh mẽ, ở bên quan tâm và chia sẻ cùng bạn. Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh càng thêm củng cố tình cảm giữa hai người. Dù khó khăn thế nào, hai người cùng đồng tâm thì đều có thể vượt qua. Người độc thân chỉ cần cho đối phương một cơ hội thì khả năng kết đôi cũng bạn sẽ cao lên rất nhiều. 

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, Thực Thần nhập cục mang tới cho người tuổi Tuất những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này, bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn.  

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình đi nhé. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu có cơ hội đón nhận hạnh phúc trong ngày hôm nay. Bạn nhận được lời bày tỏ tình cảm của một người nào đó, nếu có thiện cảm thì hãy cho đối phương cơ hội. Với người có đôi có cặp, hai bạn hóa giải được hiểu lầm và thấu hiểu hơn về nhau. Trải qua những khó khăn, thử thách, đôi bên cũng trân trọng hơn những gì mà mình đang có.

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của bản mệnh cũng rực sáng. Bạn có thể nhận được khoản tiền đầu tư từ người thân quen hoặc đối tác. Có người nhận được lãi lời từ những mối làm ăn trước đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

