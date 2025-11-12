Tử vi 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp đứng đầu bảng tài lộc, chớp mắt giàu ú ụ, trả sạch hết nợ nần, giàu lên nhanh chóng

Tử vi 10 ngày tới (21/11), có quý nhân Tương Hội ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Tỵ trở nên hanh thông suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa.

May mắn càng gia tăng khi có Chính Tài đến bên ủng hộ con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng thêm gì về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ có đủ để tiêu dùng, bạn còn để ra cho mình một khoản khá khá để tiếp tục tái đầu tư.

Hỏa sinh Thổ, nhân duyên của bản mệnh chưa khi nào sáng rõ như bây giờ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một nửa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Các cặp đôi cũng ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tình cảm nhờ thế mà thêm khăng khít.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới (21/11), Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ đã bắt đầu có những cái nhìn thực tế hơn về mọi việc. Bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa vì cho rằng ai cũng có cái khó riêng của riêng mình nên bạn không bao giờ ép buộc người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tập thể xảy ra mâu thuẫn, bạn sẵn sàng là người bình tĩnh ngồi lại và trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ tinh thần hợp tác mà công việc tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Hôm nay, bạn có thể gặt hái được thành công cùng tập thể.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 10 ngày tới (21/11), tuổi Mùi tha hồ khai thác vận may đang tới với mình trong ngày có Chính Tài tương trợ. Ngay cả khi ai đó đang gặp khó khăn thì bạn cũng dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

Những người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh chấp với nửa kia trong giai đoạn này về một số vấn đề cũ, tiền bạc, cha mẹ,… Hai bên có thể không nhượng bộ nhau, thậm chí có trường hợp vượt qua giới hạn và làm tổn thương nhau bằng lời lẽ gay gắt.



Khía cạnh sức khỏe có thể gây ra một chút lo lắng cho bản mệnh nhưng mọi việc sẽ sớm ổn thỏa thôi. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp cuộc sống cho khoa học để được ngủ sớm, gia tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!