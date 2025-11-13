Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 13/11/2025 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, tuổi Tỵ thể hiện rõ sự chính trực của mình trong công việc. Vốn dĩ con giáp này là người có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, làm việc có đầu có cuối. Đây cũng là ngày phù hợp cho bản mệnh lập kế hoạch phát triển con đường sự nghiệp, có bước đột phá để đạt được thành công.

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ mong muốn có được tình yêu lãng và con giáp này có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình. Ngay khi nhìn thấy đối phương đã có sự rung động trong lòng. Bản mệnh hãy mạnh dạn, chủ động bày tỏ tình cảm của mình.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, người tuổi Dậu trở nên tham vọng hơn trong ngày Thiên Ấn nhập cục. Chính điều đó tạo ra động lực lớn lao để con giáp này nỗ lực nhiều hơn, bạn có nhiều dự định chưa hoàn thành nên sẽ không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Thành công là mục tiêu duy nhất của bạn ở thời điểm này. 

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng đi chệch hướng khiến bạn không kịp xoay sở. Thái độ khác thường của nửa kia khiến con giáp này cảm thấy nghi ngờ và mơ hồ bất an. Hãy tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước đi đưa ra lời buộc tội nhé.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, may mắn có Chính Quan nên sự nghiệp của tuổi Mão vô cùng yên ổn. Ngày đẹp tốt cho những việc như thi cử, xuất hành, khai trương, sang nhượng hoặc mở hàng. Nếu có khúc mắc cần giải quyết thì bạn nên tranh thủ làm trong ngày này, mọi sự sẽ hanh thông hơn cả mong đợi. 

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc tăng tiến khi có Lục Hợp cục chiếu sáng. Mão ăn nên làm ra, tích góp được một khoản tiền phòng thân chứ không tiêu pha hoang phí. Bạn là con người sống biết điều nên trong làm ăn hay các mối quan hệ thân thiết bạn không bao giờ để người ta chịu thiệt, họ cho bạn 1 thì bạn sẽ cho họ 10.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

