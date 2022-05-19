"Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3" có một đội hình mạnh Ninh Tịnh, Na Anh trở lại, và Jessica Jung trở thành điểm nhấn!

Chính vì cách chọn lọc độc đáo này mà đã giúp các sao nữ lớn tuổi có cơ hội quay trở lại và thu hút được sự chú ý trong lành giải trí. Điều quan trọng là được khán giả yêu thích.

Và bọn họ đều có độ tuổi từ 30 trở lên. Có thể nói, trong ngành công nghiệp giải trí Cbiz đặc biệt là trong các chương trình tạp kỹ, quy luật cạnh tranh như vậy là chưa từng có.

Tiếp nối sự nổi tiếng thành công của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa đầu tiên. Chính vì vậy, " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng " mùa thứ 2 đã trở thành một trong những chương trình tạp kỹ được khán giả mong đợi nhất.

Sau khi trải qua các vòng lựa chọn đội chuyên nghiệp, các tỷ tỷ đều được phô diễn lợi thế của mình.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, mùa thứ hai của " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng " đã ra mắt như đã hứa. Ba mươi chị em tham gia trên 30 tuổi giống nhau, cùng quy tắc và phương pháp thành lập nhóm. Cuối cùng thì đội hình của mùa hai cũng ra mắt khán giả gồm 7 người: Na Anh, Châu Bút Sướng, Dương Thừa Lâm, Dung Tổ Nhi, Vương Âu, Dương Ngọc Ánh, và Cát Khắc Tuyển Dật.

Sau thành công của hai mùa đầu tiên, những nữ minh tinh lớn tuổi đấy đó, đã cho cư dân mạng nhìn thấy khía cạnh độc đáo của họ một lần nữa.

Trên thực tế thì một số tỷ tỷ bản thân cũng không hẳn là tự nguyện, để được duy trì sự nổi tiếng trong ngành giải trí, được theo dõi và công nhận, họ chỉ có thể chọn cách tham gia chương trình để thể hiện sức hút của mình.

Những sự chăm chỉ nỗ lực của các tỷ tỷ quả thực đã được đền đáp. Đánh giá về danh tiếng và xếp hạng của chương trình tạp kỹ này, các chương trình tạp kỹ khác quả không thể so sánh được. Sự nổi tiếng của chương trình đã giúp các đàn chị lấy lại được sự yêu thích và chú ý. Họ cũng làm mới lại định nghĩa về "nhóm nhạc nữ" bằng thực lực của chính mình.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, thông báo chính thức về mùa thứ ba của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", chỉ với những tỷ tỷ với độ tuổi từ 30, họ xuất hiện vô cùng dũng cảm, đầy sức hút chỉ cần chụp ảnh tuyên truyền là đã đủ hấp dẫn sự quan tâm chú ý của mọi người.

Tuy nhiên, so với hai mùa giải trước, lần này các tỷ tỷ sở hữu đội hình rất mạnh. Không chỉ nhà vô địch Olympic cũng tham gia, mà hai tỷ tỷ từng ra mắt chung một nhóm ở mùa 1 đã trở lại một lần nữa. Hơn nữa, ca sĩ chính của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc cũng bất ngờ xuất hiện, trở thành điểm nhấn giữa những bông hoa nổi bật.

Phải nói rằng đội hình của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa thứ 3 không thể xem thường được. Cho nên, thời gian tiếp theo và những thử thách của chương trình có thể sẽ thú vị không ít.

Na Anh và Ninh Tịnh một lần nữa quay trở lại chương trình

Trong đội hình " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng " mùa thứ 3, để không làm mất lòng các chị em khác. Chương trình đã trực tiếp phân loại học theo độ tuổi. Nói cách khác, người lớn tuổi nhất trở thành người đầu tiên được giới thiệu. Vì vậy, trong đoạn quảng cáo, người đầu tiên xuất hiện là Na Anh 54 tuổi.

Vị chị gái này có thể nói là một ứng cử viên nặng ký trong âm nhạc Trung Quốc, từng được mệnh danh là "thiên hậu của Trung Quốc".

Ở mùa thứ hai của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ", cô đã xuất sắc lọt vào danh sách debut với thế mạnh ca hát của mình. Nhưng lần này trở lại sân khấu của " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng " thì quả là can đảm.

Ngoài ra, Ninh Tịnh xuất đạo thành công trong nhóm đầu tiên ở mùa giải đầu tiên cũng đã trở lại.

Ninh Tịnh trong mùa đầu tiên, có thể nói là nhiệt độ của cô chưa từng hạ nhiệt. Màn trình diễn tuyệt vời, lời nói thẳng thắn đáng kinh ngạc và cách cư xử táo bạo đã khiếm cho khán giả phải yêu thích mê mẩn tính cách táo bạo của cô.

Lần này Ninh Tịnh lần nữa quay trở lại tham gia chương trình, nhất định hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục tuyệt vời hơn nữa. Ngoài hai đàn chị lớn tuổi Na Anh và Ninh Tịnh. Ca sĩ Trương Tường, người từng đoạt giải "Nghệ sĩ nhảy xuất sắc nhất" của Giải Giai điệu vàng Trung Quốc, cũng tham gia.

Có thể nhiều người không biết Trương Tường, cô ấy là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng một thời. Kể từ khi ra mắt, cô đã phát hành hơn 30 album. Cô ấy không chỉ là nữ ca sĩ Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Time, mà cô còn được mệnh danh là "nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới" cùng với Đặng Lệ Quân.

Có thể thấy, thực lực của Trương Tường không hề kém cạnh Na Anh. Bây giờ Trương Tường đã 53 tuổi, cô ấy cũng nên muốn chứng tỏ bản thân một lần nữa bằng cách tham gia "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" lần này. Không cần biết thứ hạng cuối cùng là gì, Trương Tường chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc với giọng hát của cô ấy.

Nhà vô địch Olympic Xu Mengtao dũng cảm tham gia chương trình

So với sự can đảm của Na Anh và Ninh Tịnh, thì nhà vô địch Olympic Xu Mengtao cũng là một người dũng cảm.

Không ai có thể nghĩ rằng trên sân khấu của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" sẽ có sự xuất hiện của vận động viên thể thao, nhưng chương trình này đã làm được, và chính Xu Mengtao đã đích thân mời tới.

Mặc dù Xu Mengtao không có được trải nghiệm tuyệt vời như những nữ nghệ sĩ khác nhưng cô ấy có một trái tim không biết sợ hãi, tin rằng cô ấy vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”.

Ngoài cô, còn có một mỹ nhân đình đám khiến khán giả bất ngờ là “Diễn viên quốc dân” Đường Thi Dật cũng tham gia.

Có thể nói điệu múa cổ trang của cô đã chinh phục được vô số khán giả. Điệu mứa mỹ miều, những động tác khó và màn trình diễn uyển chuyển khiến vũ công nổi tiếng Dương Lệ Bình cũng phải kinh ngạc.

Lần này cô đến với sân khấu của các tỷ tỷ, có thể nói chắc chắn sẽ có những bàn biểu diễn đặc sắc khiến khán giả khó rời mắt.

Ca sĩ chính của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Jung Soo Yeon hay còn gọi là Jessica Jung bất ngờ xuất hiện

Bắt đầu từ mùa đầu tiên của " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ", mặc dù nhiệt độ phổ biến và quan tâm của khán giả tương đối cao, nhưng cũng có một số lời chê bai. Thời điểm đó, nhiều ý kiến ​​cho rằng các nữ nghệ sĩ được chương trình mời về diễn không chuyên nghiệp lắm. Lý do khiến chương trình nổi tiếng không liên quan gì đến màn trổ tài của nhóm trong chương trình, mà chủ yếu là do sự nổi tiếng của chính các tỷ tỷ.

Có lẽ đội ngũ chương trình cũng nhận thấy vấn đề này, cho nên trong mùa thứ ba, để nâng cao chất lượng của chương trình, đã mời Jung Soo Yeon, ca sĩ chính của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc Girls 'Generation tham gia.

Khi Jessica còn là một thực tập sinh, cô ấy đã nổi tiếng. Sau này, với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào và những đường cong cơ thể và đôi chân đẹp, cô ấy đã có danh tiếng tương đối cao trên thế giới.

Từ tấm poster, có thể thấy Jessica 33 tuổi vẫn rất gợi cảm và quyến rũ. Những thăng trầm của năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt cô. Cô vẫn đẹp như vậy.

Sau khi nhiều khán giả biết được rằng Trịnh Tú Quyên đã gia nhập đội hình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng". Ngay lập tức, tất cả đều hào hứng và đều mong chờ phần trình diễn của cô. Không chỉ vậy, nhằm nâng cao sức mạnh chuyên môn của sân khấu. Đội ngũ chương trình cũng mời những ca sĩ hùng hậu như Hứa Như Vân, Đàm Duy Duy, Vu Văn Văn, …

Phải nói sự chuyên nghiệp của chương trình trong mùa thứ 3 đã tiến bộ hơn một bậc.

Mùa thứ ba của “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" có thể đánh giá là vô cùng đặc sắc. Có thể thấy, với đội hình chị em mà ê-kíp chương trình sắp xếp rất chỉn chu. Tìm những nhân vật tiêu biểu từ bốn lĩnh vực gồm thể thao, điện ảnh và truyền hình, múa và âm nhạc.

Dù không đủ chuyên nghiệp ở một số kỹ năng nhưng sự góp mặt của họ có thể phản ánh đúng tinh thần sân khấu của “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng".

“Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" giờ không chỉ là một chương trình phát triển tài năng nữa, càng thể hiện tinh thần của các chị em lao động cần cù, không ngại gian khổ, dũng cảm tiến lên phía trước.

Đôi khi tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề là bạn có đủ dũng khí để tìm ra sân khấu cho riêng mình hay không.