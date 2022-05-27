Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi "hot" trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng

Sao quốc tế 27/05/2022 18:28

Liên quan về việc phát sóng của “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” mùa 3, Vương Tâm Lăng đã mở ra một làn sóng bạo hồng. Cô không chỉ nằm trong bảng tìm kiếm hotseach, mà dữ liệu còn có màu đỏ và giá trị thương mại cũng đang tăng cao như thủy triều dâng.

Theo tìm hiểu của Sohu Entertainment, phí đại diện quảng cáo của Vương Tâm Lăng đã tăng từ 1 triệu nhân dân tệ tương đương với hơn 3 tỷ đồng một quý lên đến 3 triệu một quý tương đương với hơn 10 tỷ đồng, và phí quảng bá cho Xiaohongshu ít nhất là 300.000 nhân dân tệ tương đương với hơn 1 tỷ đồng.

Ca khúc "Yêu anh" trong số phát sóng đầu tiên của "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" đã đưa cái Vương Tâm Lăng lên hàng TOP đầu - chỉ số truyền thông mạng của ca khúc này cao tới 46,34, bỏ xa vị trí thứ hai. Trên các nền tảng xã hội lớn, dữ liệu về Vương Tâm Lăng đã tăng vọt - số lượng tìm kiếm hotseach trên Weibo liên quan đến cô chiếm sáu cái hotseach mỗi ngày, chủ đề về Douyin hashtag #Vương Tâm Lăng# đã đạt 7,5 tỷ lượt xem. Và bảng xếp hạng âm hạc cũng bị bài hát kinh điển này chiếm lĩnh đầu bảng.

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi 'hot' trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 1

Đồng thời, giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng cũng tăng lên.

Xiao Xiao, người đang kinh doanh công ty quảng cáo, tiết lộ với Sohu Entertainment rằng phí xác nhận quảng cáo của Vương Tâm Lăng trong quý trước là khoảng 1 triệu tương đương với hơn 3 tỷ đồng, nhưng sau sự bùng nổ này, con số này đã tăng lên khoảng 3 triệu tương đương với hơn 10 tỷ đồng.

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi 'hot' trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 2

Gao Yuan, tổng giám đốc của Beijing Quanwang Interactive Entertainment Technology Co., Ltd., có chia sẻ với Sohu Entertainment rằng cô ấy gần đây đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng công việc kinh doanh liên quan đến Vương Tâm Lăng. Các chủ sở hữu thương hiệu đầu tư vào chi nhánh ô liu liên quan đến tất cả các khía cạnh, bao gồm sản phẩm chăm sóc da, công ty công nghệ, sữa bột và ngành công nghiệp 3C. Ngoài các xác nhận, thương hiệu cũng có rất nhiều nhu cầu hợp tác đối với Vương Tâm Lăng, bao gồm quảng cáo video ngắn, hợp tác tự truyền thông, livestream, …

Một nhân viên bán hàng phụ trách quảng cáo của Xiaohongshu cũng tiết lộ với Sohu Entertainment rằng phí quảng bá hiện tại của Vương Tâm Lăng cho Xiaohongshu ít nhất là 300.000 nhân dân tệ tương đương với hơn 1 tỷ đồng.

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi 'hot' trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 3

Vậy, sự nổi tiếng của Vương Tâm Lăng sẽ kéo dài được bao lâu?

Gao Yuan dự đoán: "Điều này chủ yếu phụ thuộc vào thành tích tiếp theo của Vương Tâm Lăng, kế hoạch thông báo của nhóm công ty, và sự nhiệt tình và bền vững của những fan hâm mộ cô. Miễn là không xảy ra vấn đề gì lớn trong các khía cạnh này, dự kiến rằng mức độ nổi tiếng của Vương Tâm Lăng sẽ tiếp tục tương đối cao trong suốt chương trình.”

Đồng thời, Gao Yuan cũng chia sẻ với Sohu Entertainment rằng trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa này, ngoài Vương Tâm Lăng, Từ Mộng Đào, Chu Khiết Tịnh và Aya/Liễu Hàn Nhã cũng được rất nhiều nhà quảng cáo ưu ái.

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi 'hot' trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 4

Giải thích về lý do, Gao Yuan trả lời: "Từ Mộng Đào là một nhà vô địch Olympic, và bây giờ cô ấy đã gia nhập làng giải trí. Cô ấy sẽ mang đến lợi ích kép từ lưu lượng cùng với niềm tự hào dân tộc cộng lại. Đối với Chu Khiết Tịnh, sau khi tiết mục múa trong Gala Lễ hội mùa xuân trở nên nổi tiếng, đã giành được sự chú ý và nhiệt tình nhất định; và Aya, người cũng mang lại cảm giác giống Vương Tâm Lăng về ký ức thanh xuân của cả một thế hệ. Cùng với trí tuệ và năng lực của mình, cô ấy càng trở nên nổi bật hơn trong tập đầu phát sóng, do đó sẽ được thương mại chú ý hơn.”

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