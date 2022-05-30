Ca sĩ gốc Đài Vương Tâm Lăng có mức cát-xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit

Sao quốc tế 30/05/2022 10:30

Sina đưa tin sau khi nổi tiếng trở lại, nhờ màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu anh trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, Vương Tâm Lăng là cái tên được các nhãn hàng săn đón.

Ngày 29/5, Sina đưa tin sau khi nổi tiếng trở lại, nhờ màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu anh trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, Vương Tâm Lăng là cái tên được các nhãn hàng săn đón. Cụ thể, phí quảng cáo của Vương Tâm Lăng trước khi nổi danh trở lại khoảng 1 triệu NDT/quý (khoảng 148.000 USD), hiện tại giá trị của cô tăng lên khoảng 3 triệu NDT/quý (445.000 USD) và còn có thể tăng cao hơn. Bên cạnh đó, cô còn nhận ưu đãi về đội ngũ nhân viên, giá cát-xê khi nữ ca sĩ đồng ý tham dự sự kiện.

Ca sĩ gốc Đài Vương Tâm Lăng có mức cát-xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit - Ảnh 1
Vương Tâm Lăng - Ảnh: Internet

 

"Vương Tâm Lăng là người thắng lợi nhất show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng năm nay. Chỉ nhờ một bài hát, cô ấy trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Theo giới chuyên môn, các thương hiệu đều sẵn lòng hợp tác với Vương Tâm Lăng. Có nhiều dạng hợp đồng như làm người đại diện thương, quay video quảng cáo ngắn hoặc livestreams giới thiệu sản phẩm... Đội ngũ quản lý của Vương Tâm Lăng đang bận rộn lựa chọn nhãn hiệu phù hợp", Sina viết.

Sina phân tích thêm Vương Tâm Lăng nổi tiếng đã nhiều năm. Trong sự nghiệp của cô có nhiều bài hát kinh điển, những bộ phim thần tượng phổ biến với khán giả. "Có thể nói cô ấy không chỉ có nhiệt độ (độ nổi tiếng nhất thời) mà còn có quốc dân độ (mức độ thân thuộc với công chúng mọi tầng lớp)", Sina nhận định.

Vương Tâm Lăng là nghệ sĩ tài năng, ca hát hay diễn xuất cô đều làm tốt. Nếu tương lại Vương Tâm Lăng không vướng scandal, cô có thể nổi tiếng lâu dài. Theo QQ, tiết mục Yêu anh của Vương Tâm Lăng vào top tìm kiếm và bàn luận giữ vị trí số một trên mạng xã hội Weibo. Cô cũng hiện là sao nữ dẫn đầu chỉ số truyền thông trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3, vượt trên Jessica - cựu thành viên nhóm SNSD, người đứng vị trí thứ 2. Các tài khoản có dấu tick xanh cũng hưởng ứng trào lưu cover bài hát Yêu anh của Vương Tâm Lăng.

Theo 163, cú hit truyền thông từ show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3 đang giúp Vương Tâm Lăng vực dậy danh tiếng. Các bài hát của người đẹp xứ Đài hiện "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc. Không chỉ nữ diễn viên, bộ phim thần tượng một thời Tình cờ do cô đóng chính và bạn diễn Trương Đống Lương nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ca sĩ gốc Đài Vương Tâm Lăng có mức cát-xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit - Ảnh 2
Vương Tâm Lăng có mức cát xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit - Ảnh: Internet

 

Trước khi gây bùng nổ truyền thông và có cú lội ngược dòng danh tiếng như hiện tại, tên tuổi Vương Tâm Lăng mờ nhạt. Vài năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động ca hát ở showbiz Đài Loan. Cô ngừng đóng phim từ năm 2013.

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982. Cô gia nhập showbiz năm 2003 với vai trò ca sĩ. Người đẹp là một trong những nữ thần tượng đời đầu của ngành giải trí Trung Quốc. Sau đó, Vương Tâm Lăng chuyển sang đóng phim và nổi tiếng với Tình cờ, Đào hoa tiểu muội, Mỹ Lạc cố lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown.

Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng thời phim thần tượng Đài Loan ăn khách. Vương Tâm Lăng là một trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Theo ETtoday, chỉ với tác phẩm Tình cờ (2006), sao nữ trở thành người tình trong mộng của nam sinh thời bấy giờ.

Vương Tâm Lăng từng là diễn viên phim thần tượng nổi danh tại showbiz Đài Loan. Nhưng sự nghiệp của cô đã gián đoạn sau khi bị hai bạn trai tung ảnh nóng vào năm 2010 và 2017.

 

 

Tái xuất ở tuổi 40, Vương Tâm Lăng bất ngờ tỏa sáng, netizen khen ngợi không ngớt

Tái xuất ở tuổi 40, Vương Tâm Lăng bất ngờ tỏa sáng, netizen khen ngợi không ngớt

Sau màn tái xuất đỉnh cao tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3, "nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng đã thu về nhiều ít phản ứng tích cực từ phía công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tâm Lăng nữ thần thanh xuân Vương Tâm Lăng sao hoa ngữ cbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tái xuất ở tuổi 40, Vương Tâm Lăng bất ngờ tỏa sáng, netizen khen ngợi không ngớt

Tái xuất ở tuổi 40, Vương Tâm Lăng bất ngờ tỏa sáng, netizen khen ngợi không ngớt

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi "hot" trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng

Giá trị thương mại của Vương Tâm Lăng tăng vọt sau khi "hot" trở lại từ Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và phí đại diện một quý đến hơn 10 tỷ đồng

Vừa tái xuất sau loạt ồn ào đời tư, 'Nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng một thời bất ngờ 'gây sốt' toàn mạng

Vừa tái xuất sau loạt ồn ào đời tư, 'Nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng một thời bất ngờ 'gây sốt' toàn mạng

'Nữ thần thanh xuân' Vương Tâm Lăng vực dậy ở tuổi 40 sau hàng loạt bê bối nhấn chìm cả sự nghiệp

'Nữ thần thanh xuân' Vương Tâm Lăng vực dậy ở tuổi 40 sau hàng loạt bê bối nhấn chìm cả sự nghiệp

Hot Vương Nhất Bác kết hợp với 'ông hoàng phòng vé Trung Quốc', netizen kỳ vọng sẽ có sự bứt phá lớn trong năm nay

Hot Vương Nhất Bác kết hợp với 'ông hoàng phòng vé Trung Quốc', netizen kỳ vọng sẽ có sự bứt phá lớn trong năm nay

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác

Lộ diện sau tin đồn hẹn hò Tiêu Chiến, fan lo lắng với gương mặt có phần nhợt nhạt của Vương Nhất Bác

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI