Ca sĩ gốc Đài Vương Tâm Lăng có mức cát-xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit

Ngày 29/5, Sina đưa tin sau khi nổi tiếng trở lại, nhờ màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu anh trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, Vương Tâm Lăng là cái tên được các nhãn hàng săn đón. Cụ thể, phí quảng cáo của Vương Tâm Lăng trước khi nổi danh trở lại khoảng 1 triệu NDT/quý (khoảng 148.000 USD), hiện tại giá trị của cô tăng lên khoảng 3 triệu NDT/quý (445.000 USD) và còn có thể tăng cao hơn. Bên cạnh đó, cô còn nhận ưu đãi về đội ngũ nhân viên, giá cát-xê khi nữ ca sĩ đồng ý tham dự sự kiện.

Sina phân tích thêm Vương Tâm Lăng nổi tiếng đã nhiều năm. Trong sự nghiệp của cô có nhiều bài hát kinh điển, những bộ phim thần tượng phổ biến với khán giả. "Có thể nói cô ấy không chỉ có nhiệt độ (độ nổi tiếng nhất thời) mà còn có quốc dân độ (mức độ thân thuộc với công chúng mọi tầng lớp)", Sina nhận định.

"Vương Tâm Lăng là người thắng lợi nhất show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng năm nay. Chỉ nhờ một bài hát, cô ấy trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Theo giới chuyên môn, các thương hiệu đều sẵn lòng hợp tác với Vương Tâm Lăng. Có nhiều dạng hợp đồng như làm người đại diện thương, quay video quảng cáo ngắn hoặc livestreams giới thiệu sản phẩm... Đội ngũ quản lý của Vương Tâm Lăng đang bận rộn lựa chọn nhãn hiệu phù hợp", Sina viết.

Vương Tâm Lăng là nghệ sĩ tài năng, ca hát hay diễn xuất cô đều làm tốt. Nếu tương lại Vương Tâm Lăng không vướng scandal, cô có thể nổi tiếng lâu dài. Theo QQ, tiết mục Yêu anh của Vương Tâm Lăng vào top tìm kiếm và bàn luận giữ vị trí số một trên mạng xã hội Weibo. Cô cũng hiện là sao nữ dẫn đầu chỉ số truyền thông trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3, vượt trên Jessica - cựu thành viên nhóm SNSD, người đứng vị trí thứ 2. Các tài khoản có dấu tick xanh cũng hưởng ứng trào lưu cover bài hát Yêu anh của Vương Tâm Lăng.

Theo 163, cú hit truyền thông từ show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 3 đang giúp Vương Tâm Lăng vực dậy danh tiếng. Các bài hát của người đẹp xứ Đài hiện "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc. Không chỉ nữ diễn viên, bộ phim thần tượng một thời Tình cờ do cô đóng chính và bạn diễn Trương Đống Lương nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Vương Tâm Lăng có mức cát xê cao gấp 3 lần chỉ nhờ 1 bài hit - Ảnh: Internet

Trước khi gây bùng nổ truyền thông và có cú lội ngược dòng danh tiếng như hiện tại, tên tuổi Vương Tâm Lăng mờ nhạt. Vài năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động ca hát ở showbiz Đài Loan. Cô ngừng đóng phim từ năm 2013.

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982. Cô gia nhập showbiz năm 2003 với vai trò ca sĩ. Người đẹp là một trong những nữ thần tượng đời đầu của ngành giải trí Trung Quốc. Sau đó, Vương Tâm Lăng chuyển sang đóng phim và nổi tiếng với Tình cờ, Đào hoa tiểu muội, Mỹ Lạc cố lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown.

Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng thời phim thần tượng Đài Loan ăn khách. Vương Tâm Lăng là một trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Theo ETtoday, chỉ với tác phẩm Tình cờ (2006), sao nữ trở thành người tình trong mộng của nam sinh thời bấy giờ.

Vương Tâm Lăng từng là diễn viên phim thần tượng nổi danh tại showbiz Đài Loan. Nhưng sự nghiệp của cô đã gián đoạn sau khi bị hai bạn trai tung ảnh nóng vào năm 2010 và 2017.