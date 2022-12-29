Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ

Sao quốc tế 29/12/2022 09:55

Nhìn hình ảnh mới nhất của Trương Lăng Hách trong bộ phim Vân Chi Vũ, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thán, dành nhiều lời khen vì tạo hình đẹp đến nao lòng.

Bộ phim Vân Chi Vũ với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư HânTrương Lăng Hách là một trong những dự án cổ trang nhận được nhiều sự chú ý của các "mọt phim" hiện nay. Ngay từ những ngày đầu khai máy, dân tình không ngớt lời khen dành cho tạo hình của cặp đôi diễn viên chính. Cả hai đều toát lên khí chất, thần thái cần có của nhân vật cổ trang.

Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ - Ảnh 1

Vừa qua, tạo hình mới nhất của Trương Lăng Hách lại tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai xuất sắc. Theo ảnh được chia sẻ, Trương Lăng Hách xuất hiện trong trang phục có màu xanh đen chủ đạo giúp anh chàng thêm phần khí chất. 

Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ - Ảnh 2

Không chỉ vậy, với phân cảnh được quay dưới màn mưa tuyết, khán giả còn cảm nhận được Trương Lăng Hách vừa đem đến cảm giác mạnh mẽ, lại vừa lãng tử. 

Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ - Ảnh 3

Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của Trương Lăng Hách cũng dễ dàng hạ gục trái tim của những khán giả nữ. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách có vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại nên rất hợp cổ trang. 

Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ - Ảnh 4

Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ - Ảnh 5

Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo, có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (do Trương Lăng Hách thủ vai) - một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (do Ngu Thư Hân thủ vai) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. Giữa tình yêu và nhiệm vụ, liệu Vân Vi Sam sẽ chọn gì?

Được biết, đây là phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Quách Kính Minh sau bao năm miệt mài với mảng điện ảnh. Vì thế nên nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả. Bên cạnh đó, với nội dung vô cùng hấp dẫn, visual đỉnh cao từ cặp đôi chính tới những diễn viên phụ, dự án này đã khiến khán giả cảm thấy thích thú, đứng ngồi không yên và mong chờ ngày bộ phim phát sóng. 

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