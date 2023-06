Trương Lăng Hách khiến dân tình 'đổ đứ đừ' với visual đỉnh cao dưới màn mưa tuyết trong Vân Chi Vũ

Không chỉ vậy, với phân cảnh được quay dưới màn mưa tuyết, khán giả còn cảm nhận được Trương Lăng Hách vừa đem đến cảm giác mạnh mẽ, lại vừa lãng tử.

Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của Trương Lăng Hách cũng dễ dàng hạ gục trái tim của những khán giả nữ. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách có vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại nên rất hợp cổ trang.

Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo, có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (do Trương Lăng Hách thủ vai) - một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (do Ngu Thư Hân thủ vai) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. Giữa tình yêu và nhiệm vụ, liệu Vân Vi Sam sẽ chọn gì?

Được biết, đây là phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Quách Kính Minh sau bao năm miệt mài với mảng điện ảnh. Vì thế nên nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả. Bên cạnh đó, với nội dung vô cùng hấp dẫn, visual đỉnh cao từ cặp đôi chính tới những diễn viên phụ, dự án này đã khiến khán giả cảm thấy thích thú, đứng ngồi không yên và mong chờ ngày bộ phim phát sóng.