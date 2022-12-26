Đẹp trai vẫn chưa đủ, Trương Lăng Hách còn khiến dân tình ngưỡng mộ vì điều này

Sao quốc tế 26/12/2022 22:47

Nhờ thành công của bộ phim "Thương Lan Quyết", Trương Lăng Hách trở thành một trong những nam diễn viên trẻ gây chú ý nhất Cbiz hiện nay.

Sau thành công của bộ phim đình đám "Thương Lan Quyết", Trương Lăng Hách gây chú ý và trở thành một trong những nam diễn viên trẻ gây chú ý nhất trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. 

Ngoài vẻ điển trai vạn người mê, Trương Lăng Hách còn gây ấn tượng với thành tích học vấn đáng nể của mình. Nma diễn viên sinh năm 1997 này đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng không vũ trụ trong những năm tháng sinh viên. Có tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí thứ 2 trong 1 cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học trung học.

Đẹp trai vẫn chưa đủ, Trương Lăng Hách còn khiến dân tình ngưỡng mộ vì điều này - Ảnh 1

 

Ngoài ra, khi còn học đại học, Trương Lăng Hách vô tình gặp gỡ, trò chuyện với 1 người quản lý trong showbiz. Từ cuộc trò chuyện này, anh bỗng có hứng thú với làng giải trí, đặc biệt là công việc diễn xuất. Năm 2019, Trương Lăng Hách quyết định bước chân vào showbiz, ra mắt với tác phẩm phim dài tập Thiếu Nữ Đại Nhân.

Tuy nhiên, anh chính thức ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ vai diễn ấn tượng trong Thương Lan Quyết. Lượng theo dõi, tương tác trên Weibo cá nhân của Trương Lăng Hách bỗng tăng chóng mặt sau khi phim chiếu, cho thấy sức hút khủng khiếp của nam diễn viên. 

Đẹp trai vẫn chưa đủ, Trương Lăng Hách còn khiến dân tình ngưỡng mộ vì điều này - Ảnh 2

Với năm 2022, Trương Lăng Hách khiến cư dân mạng "dậy sóng" ở cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Tháng 9 năm nay, Sina đưa tin về chuyện tình cảm giữa nam diễn viên Thương Lan Quyết và mỹ nhân 9X được săn đón hàng đầu hiện nay Bạch Lộc. Đồng thời, cả hai còn đóng chính trong tác phẩm Ninh An Như Mộng.

Đẹp trai vẫn chưa đủ, Trương Lăng Hách còn khiến dân tình ngưỡng mộ vì điều này - Ảnh 3

Theo đó, nữ diễn viên đình đám thường xuyên qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách. Vào hôm 8/9, Bạch Lộc cùng trợ lý tới nhà riêng của nam diễn viên họ Trương. Sau đó, chỉ có trợ lý rời đi, còn Bạch Lộc vẫn ở lại qua đêm và đến ngày hôm sau, cô mới rời đi. Ngay dịp Trung thu, nữ diễn viên cũng đến nhà tình trẻ, thậm chí còn tự mở khóa vào nhà. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi này đã tiến đến giai đoạn sâu đậm và gắn kết bền chặt. Tuy nhiên, sau khi tin hẹn hò "bùng nổ", cả hai đều im lặng cho tới thời điểm hiện tại.

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Tuyên bố mới đây của nữ diễn viên Bạch Lộc đồng thời đã ngầm khẳng định mối quan hệ của cô và Trương Lăng Hách không như mọi người lầm tưởng.

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