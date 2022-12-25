Tuyên bố mới đây của nữ diễn viên Bạch Lộc đồng thời đã ngầm khẳng định mối quan hệ của cô và Trương Lăng Hách không như mọi người lầm tưởng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây khi tham dự Keep Running (Running Man bản Trung), Bạch Lộc đã tuyên bố rằng cô hiện tại không có bạn trai. Phát ngôn này của cô như ngầm khẳng định giữ mình và Trương Lăng Hách không có bất kỳ chuyện gì.

Bạch Lộc ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Trước đó, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" với nhau sau khi hợp tác trong Ninh An Như Mộng, phim bắt đầu quay và tháng 5 và đóng máy vào tháng 9. Cặp đôi bị khui hàng loạt bằng chứng hẹn hò như qua đêm tại nhà nhau, mang giày cặp chứng minh "chủ quyền". Trong hậu trường phim, Trương Lăng Hách còn dùng tay chùi đi vết bánh kem trên khóe môi Bạch Lộc và bị paparazzi chụp được.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng vào tin đồn 'phim giả tình thật' với nhau sau khi hợp tác trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Vì nảy sinh tình cảm trong lúc sự nghiệp đang lên, có tin đồn cho rằng phía công ty chủ quản yêu cầu cả hai chia tay nhanh chóng. Dẫu vậy, hai người lại chống lại đề nghị này và tiếp tục mối quan hệ của mình.

Ngoài ra, vào dịp Đông chí mới đây, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc cùng đăng những bài viết có nội dung tương tự nhau lên mạng xã hội kèm với hình ảnh mặc trang phục na ná nhau như đang thể hiện tình yêu vậy. Trước việc hai diễn viên này hẹn hò, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ, cũng có không ít ý kiến phản đối.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu? Ngoài Dĩ Ái Vi Doanh ra còn nhiều phim khác cũng phải tạm dừng công tác ghi hình vì lý do dịch bệnh.

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