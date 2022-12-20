Không chỉ có mỗi Bạch Lộc, gần đây Triệu Lộ Tư còn có thêm một 'kỳ phùng địch thủ' vô cùng đáng gờm

Thành công nối tiếp thành công khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư ngày càng vang xa. Chỉ sau 5 năm vào nghề, nữ diễn viên đã "nhảy cấp" về thứ hạng để bước vào hàng ngũ tiểu hoa. Trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng phải kể đến những tác phẩm làm nên bước ngoặt như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn và phim chiếu đài Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ).

Vài năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư thường xuyên nhận vai chính các bộ phim chế tác tốt. Bên cạnh đó, cô còn được hợp tác với nhiều diễn viên tên tuổi, sao nam đỉnh lưu nên càng tạo được sự chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, thành tích của Triệu Lộ Tư không phải ngôi sao nào cũng đạt được. Và để duy trì được vị trí này, người đẹp sinh năm 1998 phải liên tục cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm. Trước đây, Bạch Lộc là sao nữ luôn được so sánh với Triệu Lộ Tư về mọi phương diện từ nhan sắc đến tài nguyên phim ảnh . Gần đây nhất, nếu Triệu Lộ Tư có tác phẩm ngôn tình hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu thì Bạch Lộc cũng có bộ Dĩ Ái Vi Doanh.

Thế nhưng, thời gian gần đây, netizen phát hiện, không chỉ có Bạch Lộc mà Ngu Thư Hân cũng là sao nữ đang cạnh tranh sát sao với Triệu Lộ Tư. Minh chứng là mùa hè vừa qua, Triệu Lộ Tư gây tiếng vang rầm rộ với Tinh Hán Xán Lạn thì Ngu Thư Hân cũng thành công vang dội với Thương Lan Quyết. Cả hai bộ phim đều đưa tên tuổi 2 nàng mỹ nhân đến gần hơn nữa với khán giả.

Đặc biệt, việc lựa chọn kịch bản của cả hai cũng có nhiều điểm tương đồng khi cùng tham gia vào phim cổ trang mới. Triệu Lộ Tư gia nhập Thần Ẩn, còn Ngu Thư Hân cũng đang quay hình cho Vân Chi Vũ. Đây đều là những dự án được đầu tư khủng, được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng.

Trước sự trùng hợp này, netizen cũng thường xuyên đưa tạo hình cổ trang của hai cô nàng lên "bàn cân so sánh". Nhiều người cho rằng nếu so với Bạch Lộc thì Ngu Thư Hân xứng đáng là đối thủ của Triệu Lộ Tư hơn hẳn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sao nữ Tinh Hán Xán Lạn đang có lợi thế trong mảng phim ảnh hơn hẳn. Trong khi đó nữ chính Vân Chi Vũ mới chỉ có Thương Lan Quyết gây tiếng vang.

Hiện dân tình đang vô cùng mong đợi màn đối đầu của hai người đẹp này trong năm 2023.