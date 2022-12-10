Ngu Thư Hân khiến dàn tiểu hoa 95 'dè chừng' khi là sao nữ duy nhất có thể ngang hàng với Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Đầu tiên, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có thể xem là bộ phim đã tạo nền tảng cho việc chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh. Tác phẩm này cũng giúp cô xây dựng nền móng để chuyển từ diễn viên lưu lượng sang diễn viên thực lực.

Với diễn xuất ấn tượng được trau dồi qua nhiều dự án, Triệu Lệ Dĩnh được xem là diễn viên hàng đầu lứa 85 của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất màn ảnh nhỏ với 2 tác phẩm mang tên Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ . Những bộ phim này có sức hút và nhiệt độ cao đem đến loạt thành tích đáng nể cho nàng tiểu hoa đán.

Sang đến Gió Thổi Bán Hạ chính là cột mốc đánh dấu quá trình chuyển hình thành công của nàng tiểu hoa đán. Trên trang Douban của phim được đánh giá với số điểm 8,4 - một số điểm đáng ngưỡng mộ với một bộ phim chính kịch khá kén người xem.

Mới đây, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của nữ diễn viên đã phá 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng. Điều này cho thấy, Triệu Lệ Dĩnh đang có bước phát triển rất tốt trong quá trình chuyển hình của mình.

Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, trong năm 2022 này, Ngu Thư Hân cũng là sao nữ có được hai phim lên sóng và cùng phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku và IQIYI. Có thể nói, nữ chính Thương Lan Quyết là người duy nhất có thể đứng ngang hàng về thành tích phim với Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Thành tích trên cũng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và vô cùng khâm phục sức mạnh cũng như tài năng của cả Triệu Lệ Dĩnh và Ngu Thư Hân, phần nào khẳng định sức hút to lớn của phim.

Tuy nhiên, xét về tổng thể bao gồm nội dung, chất lượng phim và cả kỹ năng diễn xuất Triệu Lệ Dĩnh hiển nhiên "ăn đứt" đàn em. Trong khi cả 2 tác phẩm lên sóng của Triệu Lệ Dĩnh năm nay đều là phim chính kịch được đánh giá cao. Còn Ngu Thư Hân nếu Thương Lan Quyết gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng thì bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại kém nhiệt hơn hẳn.

Hiện tại, sau thành tích ấn tượng của Gió Thổi Bán Hạ, một số ý kiến cũng đưa ra nhận xét Triệu Lệ Dĩnh hiện đã nổi tiếng gấp đôi trước đây. Phong độ diễn xuất của mỹ nhân này vẫn được giữ vững và ngày càng tiến bộ hơn ở dòng phim chính kịch. Cô được kỳ vọng sẽ giành được những giải thưởng danh giá trong tương lai gần.