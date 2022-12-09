Ngu Thư Hân 'tranh sủng' thành công, chuẩn bị 'nên duyên' cùng Trần Phi Vũ trong 'Hắc liên hoa công lược'?

Thời gian gần đây, bộ phim cổ trang Hắc Liên Hoa Công Lược ( Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa ) đang được nhiều khán giả chú ý đến khi có thông tin Trần Phi Vũ sẽ vào vai nam chính trong bộ đại chế tác lần này.

Sau đó, trên mạng xã hội xứ Trung lại có tin nói rằng Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư là hai sao nữ đang "tranh sủng" để vào vai nữ chính. Dù vậy, ngay từ đầu, netizen cho rằng khả năng Triệu Lộ Tư nhận bộ này không cao, do sao nữ 1998 đang vướng lịch quay của một tác phẩm khác, đó là Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2).

Còn về nữ chính thì đây được coi là một ẩn số làm nhiều người không khỏi tò mò. Trước đó, rất nhiều cái tên trong dàn tiểu hoa được đưa ra như Trần Đô Linh, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi, thậm chí là cả Tống Tổ Nhi,... Gần như nữ diễn viên trẻ nào có triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ đều bị "điểm mặt gọi tên".

Cho đến mới đây nhất, một blogger Trung đã đăng đàn, nói rằng nữ chính sẽ do Ngu Thư Hân đảm nhận.

Bên cạnh đó, blogger này còn cho biết thêm đạo diễn "cầm trịch" dự án lần này là Triệu Nhất Long, biên kịch là Phương Dạng Dạng (đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân đóng chính). Về phần phục trang, sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết) phụ trách.

Mặc dù các thông tin này vẫn chưa được nhà sản xuất xác nhận nhưng có thể nói Ngu Thư Hân và Trần Phi Vũ là hai ngôi sao đang rất được công chúng để mắt tới thời gian gần đây nên nếu thực sự hợp tác trong dự án này sẽ được mọi người vô cùng kỳ vọng.

Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. "Số tay Hắc liên hoa công lược" là quyển tiểu thuyết có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang nên phim truyền hình tự nhiên cũng sẽ nhận được nhiều sự mong đợi.

Hắc Liên Hoa Công Lược là bộ phim kể về một cô nàng xuyên sách vào thời không yêu ma quỷ quái hoành hành, nam phụ nửa người nửa yêu, có tình cảm lệch lạc với tỷ tỷ của mình. Nhiệm vụ của nữ chính sau khi xuyên sách chính là quyến rũ nam phụ, khiến nam phụ không còn là hắc liên hoa nữa.