Cúc Tịnh Y quyết tâm thay đổi điều quan trọng này sau khi bị chê 'kém xa' Bạch Lộc

Sao quốc tế 23/12/2022 20:20

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y không chỉ sinh cùng năm 1994 mà con đường phát triển sự nghiệp cũng tương đương nhau. Do đó, cả hai không thể tránh khỏi bị đem ra so sánh với nhau.

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y thường được xem là "kỳ phùng địch thủ" trong làng giải trí Hoa ngữ, giống hệt Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y được đánh giá là có phần "lép vế" hơn so với Bạch Lộc. Bởi vì, "mỹ nhân 4000 năm" được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua dự án Vân Tịch Truyện. Đây cũng là bộ phim giúp cô nàng nâng cao danh tiếng trong giới diễn viên. Sau đó, hàng loạt phim tiếp theo của Cúc Tịnh Y như Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ… đều bị đánh giá thấp. Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, tạo hình, diễn xuất một màu của Cúc Tịnh Y liên tục gây tranh cãi.

So với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc rõ ràng có nhiều vai diễn ấn tượng hơn. Từ Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cho đến Châu Sinh Như Cố. Nữ diễn viên chứng minh khả năng biến hóa đa dạng với nhiều thể loại vai khác nhau từ mạnh mẽ đến dịu dàng. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc đang ngày càng thăng hạng.

Cúc Tịnh Y quyết tâm thay đổi điều quan trọng này sau khi bị chê 'kém xa' Bạch Lộc - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin cho biết Cúc Tịnh Y hiện đang rất cẩn trọng trong việc chọn kịch bản. Cúc Tịnh Y sẽ dành nhiều thời gian hơn để đánh giá chất lượng của dự án phim sắp nhận. Đây được cho là nỗ lực thay đổi cục diện luôn phải xếp sau Bạch Lộc của nàng mỹ nữ 4000 năm.

Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng Cúc Tịnh Y còn cần phải cải thiện kỹ năng diễn xuất nữa thì mới mong đấu lại Bạch Lộc. Không những vậy, nếu bỏ qua việc lăn xả vì vai diễn sẽ càng khiến hình ảnh của cô nàng tệ hơn trong mắt công chúng. 

Bạch Lộc đang ngày càng thành công, trong những năm qua không ngừng được quan tâm. Từ những tác phẩm nhỏ nhất cho đến lớn, cô đều dễ dàng gây ấn tượng với người xem. Nếu nói về thời điểm hiện tại, ai là "gà cưng" của Vu Chính thì đó chính là Bạch Lộc. Khán giả cho rằng nữ diễn viên đang trong khoảng thời gian ổn định, nếu năm sau thành công với Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng thì có thể lên hàng tiểu hoa tuyến đầu. 

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" đã lựa chọn được một sao nữ sinh năm 1994 để làm nữ chính.

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