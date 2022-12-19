'Chia tay' Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai nói lời ngọt ngào với một diễn viên, không ngại hành động thể hiện tình cảm

Bạch Lộc đang là một trong những nữ diễn viên 9X được săn đón bậc nhất làng giải trí xứ Trung. Ngôi sao 28 tuổi gây thương nhớ với vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh qua các bộ phim như Học viện quân sự liệt hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương, Châu Sinh Như Cố,...

Được biết ở ngoài đời, Ngu Thư Hân và Bạch Lộc khá yêu quý nhau. Trong một lần phỏng vấn, Bạch Lộc từng chia sẻ rằng, nếu được chọn một người sống cùng mình, cô sẽ chọn Ngu Thư Hân, bởi Ngu Thư Hân sẽ mang lại cho cô vô số niềm vui với tính cách vui nhộn, hài hước của mình. Cả hai cũng không bao giờ quên sinh nhật nhau, luôn dành tặng cho đối phương những lời chúc tốt đẹp nhất. Cách đây không lâu, fan hâm mộ của hai cô nàng còn nháo nhào khi biết trên tài khoản Instagram của Bạch Lộc, cô cũng chỉ nhấn theo dõi duy nhất Ngu Thư Hân.

Vừa qua, ngày 18/12, trên tài khoản Tiểu Hồng Thư, Bạch Lộc gây chú ý khi gửi lời chúc mừng sinh nhật vô cùng cho Ngu Thư Hân . Không chỉ vậy, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố còn "mạnh tay" mua 200 bản album mới để ủng hộ bạn mình. Cả hai là bạn thân từ lâu và thường xuyên tương tác với đối phương trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, netizen còn từng phát hiện một điểm trùng hợp khá thú vị giữa Bạch Lộc và Ngu Thu Hân. Theo đó, trong năm 2022, Ngu Thư Hân càng thêm nổi tiếng nhờ Thương Lan Quyết đóng cùng Vương Hạc Đệ. Còn về phía Bạch Lộc, cô nàng và Trương Lăng Hách hợp tác trong bộ Ninh An Như Mộng đồng thời cũng dính nghi vấn hẹn hò.

Điều thú vị là hiện tại Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang lần đầu hợp tác trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh. Trong khi đó, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách cũng tái hợp tác trong bộ Vân Chi Vũ.

Qua đây có thể thấy, 2 cô gái này có 1 tình bạn đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều người cũng đặt kỳ vọng vào lần hợp tác của 2 mỹ nhân hàng đầu xứ Trung trong tương lai gần.

Hiện tại, Ngu Thư Hân hiện là một trong những diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô cũng được khán giả Việt yêu thích nhờ bộ phim Thương Lan Quyết. Thương Lan Quyết đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Hoa Lan Nhỏ - một tiểu tiên nhút nhát, hậu đậu.

Trước Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã nổi tiếng qua chương trình Thanh xuân có bạn. Ban đầu, Ngu Thư Hân bị chỉ trích vì có nhiều hành động được cho là lố. Tuy nhiên, sau đó, cô tiến bộ về kỹ năng hát, nhảy và chinh phục khán giả.