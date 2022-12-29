Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật

Sao quốc tế 29/12/2022 11:01

Một hành động ý nghĩa của Triệu Lộ Tư với một chú mèo mất chủ vừa qua đã nhận được nhiều lời khen cho sự tốt bụng của nữ diễn viên.

Mới đây, một blogger xứ Trung đã chia sẻ một bài viết liên quan đến Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo bài viết, người này đã cho biết khi có người nhắn tin cho Triệu Lộ Tư nhờ giúp đỡ một bé mèo bị mất chủ thì nữ diễn viên đã không ngần ngại đến nhận nuôi bé mèo. Trước hành động đáng cảm kích này, người này cho rằng Triệu Lộ Tư thật sự là một cô gái vừa xinh đẹp lại rất tốt tính. 

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 1

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn cho thấy khi có người nhờ giúp đỡ nuôi bé mèo mất chủ, Triệu Lộ Tư liền đồng ý ngay mà không cần do dự. 

Khi câu chuyện được đăng tải đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những ai yêu quý động vật. Netizen đều không ngớt lời khen dành cho người đẹp sinh năm 1998 vì hành động đẹp của mình.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư dành sự yêu thương cho các bé động vật vô gia cư. Nhiều fan hâm mộ cho biết, từ trước khi nổi tiếng, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn đã nhận nuôi chó mèo không chủ, thi thoảng cô nàng lại cho "các em" lên sóng cùng.

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 3

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 4

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 5

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư là ngôi sao nổi bật nhất trong dàn Tiểu Hoa Đán 95 hiện nay. Không chỉ thu hút nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, Triệu Lộ Tư còn gây ấn tượng với loạt vai diễn thành công trong sự nghiệp của mình. 

Trong năm 2022, Triệu Lộ Tư "thắng đậm" với 2 bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên HạTinh Hán Xán Lạn. Đặc biệt, tiếng vang của Tinh Hán Xán Lạn đã đưa cô nàng vượt mặt các tiểu hoa cùng lứa, trở thành cái tên đắt giá trong Cbiz. Triệu Lộ Tư bây giờ được xem như "gà đẻ trứng vàng", là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

Đâu chỉ xinh đẹp, tài năng, Triệu Lộ Tư còn nhận được 'mưa lời khen' vì hành động này với động vật - Ảnh 7

Vừa qua, sau khi đóng máy bộ phim ngôn tình hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư tiếp tục gia nhập đoàn phim Thần Ẩn. Đây là dự án cổ trang được đầu tư hoành tráng, được xem là "đo ni đóng giày" cho cô nàng. Sang năm 2023, mỹ nhân họ Triệu hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với các vai diễn mới của mình.

Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao với đoạn video của Triệu Lộ Tư ngồi nghỉ ngơi trên phim trường. Chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng ngồi nghịch điện thoại chơi với cún, trong khi trợ lý cúi người thay tất cho cô nàng.

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