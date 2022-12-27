Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tiếp tục đón 'tin vui', người hâm mộ ra sức 'đẩy thuyền' không ngừng

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều nhận được sự quan tâm và những đánh giá tích cực từ khán giả sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành khen và chúc mừng cho bộ Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính được "xuất ngoại". Cụ thể, truyền thông xứ Trung đưa tin, Tinh Hán Xán Lạn sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 2/1/2023 trên kênh AsiaN tại Hàn Quốc, lúc 10h. Bên cạnh đó, đứa con tinh thần của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng được phát sóng tại Mỹ vào tháng 12 năm nay.

Ngay sau đó, trên các diễn đàn bàn luận phim, nhiều người công nhận đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ê-kíp trong suốt thời gian qua. Với nhiều người hâm mộ, đây được xem là thành tích mà Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã gặt hái được sau những cống hiến không mệt mỏi của 2 diễn viên dành cho bộ phim.

Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", cái tên được khán giả nhắc tới nhiều nhất không ai khác ngoài Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Nhờ màn kết hợp ăn ý, tên tuổi của họ ngày càng được chú ý. Cả hai còn được các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ bình chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ 2022. Chính vì thế, không ít người hâm mộ cho rằng cả hai sẽ tiếp tục tái hợp trong phim mới để giúp củng cố vị thế và gia tăng độ nhận diện của mình với công chúng.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang bận rộn trên phim trường Thần Ẩn, đóng cùng nam diễn viên Vương An Vũ. Ngô Lỗi cũng mới hoàn thành những cảnh quay trong bộ phim hiện đại, đóng cùng đàn chị Châu Vũ Đồng. Nam diễn viên hiện đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự án phim mới trong năm 2023.

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