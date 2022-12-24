Rộ tin Vương Nhất Bác cùng Triệu Lộ Tư tham gia đóng chính trong phiên bản mới của Lộc Đỉnh Ký

Còn Triệu Lộ Tư là diễn viên sở hữu nhan sắc ngời sáng và được đánh giá là nổi bật nhất trong dàn tiếu hoa lứa 95 của làng điện ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Sau sự thành công của "Trần tình lệnh" vào mùa hè năm 2019, danh tiếng của Vương Nhất Bác ngày càng tăng cao, trở thành một trong những đỉnh cấp lưu lượng của giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng được người xem công nhận qua các vai diễn.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng lan truyền nguồn tin cho biết bộ đôi Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác cùng nhau trong dự án remake của bộ phim huyền thoại - Lộc Đỉnh Ký , tác phẩm làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên như Lương Triều Vỹ, Huỳnh Hiểu Minh...

Theo thông tin của blogger nói rằng Vương Nhất Bác đóng vai Vi Tiểu Bảo, còn Triệu Lộ Tư hóa thân thành công chúa Kiến Ninh. Bản remake lần này sẽ do Tencent sản xuất.

Ngay khi "dưa" này được chia sẻ, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số phản đối cho rằng dù Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư đều là những ngôi sao đình đám nhưng khả năng diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế, không phù hợp để đảm nhận những vai diễn trong Lộc Đỉnh Ký. Chưa kể vấn đề phiên vị chắc chắn sẽ gây tranh cãi không ít giữa các fan.

Mặt khác, vẫn nhiều khán giả mong muốn cả hai có cơ hội hợp tác cùng nhau. Bởi cặp đôi đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, hơn nữa với lưu lượng của Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư chắc chắn phiên bản Lộc Đỉnh Ký lần này sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, phim không hot cũng khó.

Trước tin đồn trên, phòng làm việc của hai diễn viên cũng như phía đoàn phim vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.

Còn nhớ phiên bản 2020 là phiên bản làm lại thứ sáu từ nguyên tác của nhà văn Kim Dung, cũng là lần thực hiện bị "ném đá" dữ dội nhất. Dàn diễn viên chính của series gồm Trương Nhất Sơn trong vai Vi Tiểu Bảo, Trương Thiên Dương trong vai Khang Hy và Đường Nghệ Hân trong vai công chúa Kiến Ninh. Bộ phim đã gây thất vọng toàn tập về nội dung, phong cách làm phim lố bịch,... Thế nên, nhà sản xuất muốn làm thêm một phiên bản Lộc Đỉnh Ký khác, sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trong số các bộ của Lộc Đỉnh Ký từng được thực hiện, phiên bản năm 1984 do TVB sản xuất với hai tài tử Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa trong vai Vi Tiểu Bảo và Khang Hy được số đông đánh giá rất cao.