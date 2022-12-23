Vì tuổi tác ngày một cao, nam diễn viên Xa Bảo La khó khăn khi kiếm việc làm và phải duy trì cuộc sống bằng những nghề nghiệp tay chân.

Trang HK01 đưa tin, mới đây nam diễn viên Xa Bảo La đã tham gia vào show truyền hình Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt tại Trung Quốc Đại lục để tìm kiếm cơ hội "trở mình" trong làng giải trí ở tuổi xế chiều. Dẫu vậy, điều mà công chúng chú ý về ông lại là hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn.

Để ghi hình tại Đại lục, Xa Bảo La đã từ bỏ công việc bảo vệ của mình tại Hong Kong. Tuy nhiên, ông đành rời khỏi show sau 3 ngày vì không có ban giám khảo nào lựa chọn. Theo On, Xa Bảo La cho biết việc bị loại sớm không khiến ông buồn lòng. Thực tế, nam diễn viên đã được trả cát-xê 14.000 USD để xuất hiện trong chương trình và đây là số tiền nhiều nhất ông kiếm được trong nhiều năm qua. Tài tử họ Xa dự định dùng số tiền này để chăm lo cho vợ và 3 đứa cháu.

Sau khi trở về Hong Kong, Xa Bảo La may mắn vẫn được giữ lại công việc bảo vệ. Ông tâm sự đây là nguồn thu ổn định của mình, việc đóng phim hay tham gia show hiện tại chỉ là công việc làm thêm mà thôi. Trong những năm gần đây, vì tuổi tác cao nên ít NSX phim nào tìm đến ông. Xa Bảo La thường được giao cho các vai phụ như quá nhân, phản diện trong những bộ phim Hong Kong như Lộc đỉnh ký (1998), Bích huyết kiếm (2000), Ỷ Thiên Đồ Long ký (2001), Cỗ máy thời gian, Xẩm xử quan... Vai diễn nổi bật nhất của ông là Đầu Đà trong Lộc đỉnh ký (1998). Dẫu vậy, mức lương 2.000 HKD (6 triệu đồng) không đủ để Xa Bảo La nuôi sống gia đình mình. Vì vậy, nam diễn viên đành nhận làm nhiều công việc tay chân như bảo vệ, tạp vụ trong bệnh viện, công nhân xây dựng, khuân vác,... để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Vào năm 2012, khi mẹ của Xa Bảo La qua đời, ông thậm chí còn không có tiền an táng mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp và trợ cấp từ xã hội.

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