Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz

Sao quốc tế 23/12/2022 14:30

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, dàn người đẹp Cbiz khiến khán giả càng nhớ mãi không thôi, thậm chí được nhắc đến nhiều năm về sau.

Lưu Diệc Phi - Thần Điêu Đại Hiệp

Năm 2006, khi bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp với sự tham gia của cặp đôi chính Huỳnh Hiểu Minh – Lưu Diệc Phi trở thành bom tấn màn ảnh châu Á, danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" của nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng chiếm sóng toàn mạng xã hội với visual cực phẩm mang đậm khí chất thần tiên. 

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 1

Năm ấy, Lưu Diệc Phi mới bước sang tuổi 18 với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả. Nụ cười duyên dáng, ánh mắt trong veo cùng những biểu cảm siêu đáng yêu của Lưu Diệc Phi đã thêm phần chứng minh nhan sắc khuynh thành của nàng Tiểu Long Nữ năm ấy.

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 2

Cho đến hiện tại, khi nhắc về Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp, vẻ đẹp ngọt ngào thanh thuần ở độ tuổi đôi mươi của nữ diễn viên vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý từ công chúng.

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba - Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Trong bom tấn truyền hình "Tam Sinh Tam Thế", nhân vật Phượng Cửu do mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai nhanh chóng gây sốt khắp cộng đồng mạng nhờ vào vẻ đáng yêu hiếm thấy và diễn xuất tự nhiên và rất ấn tượng.

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 4

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 5

Mỹ nữ Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm trong mắt khán giả bởi ngoại hình đẹp như tạc tượng cùng phong thái diễn xuất nhí nhảnh, dễ thương đến xiêu lòng. Tuy không đảm nhận vai trò nữ chính, nhưng đất diễn của Nhiệt Ba (vai Phượng Cửu) trong phim lại được khai thác rất triệt để. Chuyện tình "cọc đi tìm trâu" giữa Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân khiến fan hâm mộ cực kỳ thích thú.

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 6

Dương Tử - Hương Mật Tựa Khói Sương

Nhiều khán giả nhận xét rằng Hương Mật Tựa Khói Sương chính là đỉnh cao của Dương Tử cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Tạo hình nhân vật độc nhất vô nhị, phong cách mới lạ và cách trang điểm phù hợp với nhân vật khiến khán giả không ngớt lời khen dành cho Dương Tử, cũng từ bộ phim này đã đưa tên tuổi của Dương Tử trở thành sao hạng A trong giới giải trí Hoa ngữ. 

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 7

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 8

Vai diễn tiên tử Cẩm Mịch là điểm sáng trong sự nghiệp của Dương Tử. Trong phim, cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất của cô nàng đều ở trạng thái tốt nhất. Khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh giúp ngôi sao họ Dương tái hiện hình ảnh một tiên tử thơ ngây, đáng yêu, nghịch ngợm khiến ai cũng xiêu lòng. 

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 9

Cảnh Điềm - Tư Đằng

Không phải tự nhiên mà Cảnh Điềm được mọi người gọi với cái tên "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh", cô nàng gần như chưa từng có khoảnh khắc nào bị chê kém sắc cả, dù là trên phim hay ngoài đời thật. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhắc đến Cảnh Điềm người ta khó lòng quên được nhân vật Tư Đằng trong bộ phim cùng tên. 

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 10

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 11

Tuy là một bộ phim kinh phí thấp đấy nhưng nhà sản xuất lại rất chăm chút cho tạo hình của Cảnh Điềm. Những khoảnh khắc nữ diễn viên mặc sườn xám vừa kiêu kỳ, vừa quý phái, kiều diễm khiến tất cả khán giả xem phim đều không thể rời mắt khỏi màn hình do nhan sắc lộng lẫy của nữ chính. 

Nhìn lại những bộ phim ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của hội mỹ nhân Cbiz - Ảnh 12

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Nhan sắc của Lưu Diệc Phi thêm một lần nữa gây chú ý tại sự kiện Liên hoan phim quốc tế Macao.

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