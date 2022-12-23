Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên

Sao quốc tế 23/12/2022 16:43

Nhìn những hình ảnh hậu trường của Trương Tân Thành và Tôn Thiên, ai cũng phải tấm tắc khen phản ứng hóa học cực ăn ý và ngọt ngào của cặp đôi.

Vừa qua, trong dịp lễ đông chí, bộ phim điện ảnh mới đang quay Đã Nhiều Năm Như Thế đã phát hành hậu trường đặc biệt của cặp đôi diễn viên chính Trương Tân ThànhTôn Thiên

Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên - Ảnh 1

Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên - Ảnh 2

Trong video được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện trong khung cảnh dưới bầu trời đêm được chiếu rọi bằng ánh đèn vàng ấm áp. Trương Tân Thành dùng tay nhẹ nhàng kéo Tôn Thiên dựa đầu vào vai mình, khoảnh khắc vừa ngọt ngào lại vừa lãng mạn đem đến cho người xem cảm giác couple cực kỳ tốt. Đi kèm với đó, đoàn làm phim cũng nhắn nhủ thông điệp: "Tuyết rơi đầu năm nay, liệu ai sẽ là người bên cạnh bạn?"

Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên - Ảnh 3

Đã Nhiều Năm Như Thế là tác phẩm cuối cùng trong hệ thống truyện về trường trung học Chấn Hoa của “tiểu thiên hậu” văn học thanh xuân Bát Nguyệt Trường An. Trước đó, các tác phẩm trong hệ truyện Chấn Hoa đều đã chuyển thể thành phim truyền hình và đạt được thành công lớn như: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam.

Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên - Ảnh 4

Đã Nhiều Năm Như Thế kể về chuyện tình cảm học đường của Lý Nhiên (Trương Tân Thành) và Trần Kiến Hạ (Tôn Thiên) tại trường cấp ba Chấn Hoa. Kiến Hạ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê khó khăn, nhờ vào nỗ lực hết mình nên cô đã xuất sắc đỗ vào Chấn Hoa – trường trung học có thành tích đứng đầu tỉnh. Tại đây, cô gặp gỡ Lý Nhiên – định mệnh đời mình.

Trái với Kiến Hạ ngoan hiền và có phần nhút nhát, Lý Nhiên lại là một cậu học sinh vô cùng cá tính: thích làm trò nghịch ngợm, đôi khi hơi quậy phá, tuy học giỏi nhưng lười học, nhuộm tóc đỏ và đeo khuyên tai mặc cho quy định nghiêm ngặt tại Chấn Hoa.

Ngoại trừ chút khuyết điểm đó thì Lý Nhiên có vô số ưu điểm khác, cậu ấy luôn biết quan tâm đến người bên cạnh, luôn có suy nghĩ lạc quan, tích cực nên lúc nào cũng đem đến không khí vui vẻ, ấm áp cho mọi người. Nhờ sự tinh tế, Lý Nhiên thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của Kiến Hạ, quý trọng và yêu thích tính cách của cô bạn này, đồng thời luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô trước mọi khó khăn. Cả hai cùng đấu tranh để hoàn thiện bản thân và trưởng thành, viết nên câu chuyện tình yêu đẹp và hạnh phúc viên mãn.

Phim điện ảnh 'Đã Nhiều Năm Như Thế' phát hành hậu trường đặc biệt siêu ngọt của cặp đôi chính Trương Tân Thành và Tôn Thiên - Ảnh 5

Ban đầu, Đã Nhiều Năm Như Thế được viết với mục đích trở thành ngoại truyện của "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" nhưng sau đó đã được tác giả phát triển thành một câu chuyện riêng.

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