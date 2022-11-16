Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký' Mã Tuấn Vỹ làm công chức nhà nước sau 3 năm ngừng đóng phim

Sao quốc tế 16/11/2022 11:53

Sau 3 năm ngừng đóng phim, nam diễn viên Mã Tuấn Vỹ vừa qua đã đỗ trong kỳ thi công chức của Cục Văn hóa và Thể thao Hong Kong.

Trang HK01 đưa tin, Mã Tuấn Vỹ vừa mới đây thông báo rằng mình đã đỗ trong kỳ thi công chức của Cục Văn hóa và Thể thao Hong Kong. Cụ thể, tài tử được bổ nhiệm vào vị trí ủy viên giám sát tại Hội đồng Phát triển Nghệ thuật của đặc khu hành chính.

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Mã Tuấn Vỹ đã đỗ trong kỳ thi công chức của Cục Văn hóa và Thể thao Hong Kong - Ảnh: Internet

Bộ phận mà Mã Tuấn Vỹ sẽ làm việc gồm có 10 người, có trách nhiệm xử lý, phê duyệt và phân bổ số tiền quỹ 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng) tiền quỹ đến nhà làm nghệ thuật, chương trình văn hóa - giải trí cần được hỗ trợ ở Hong Kong. Công việc này được nhận xét là không thể tùy ý và áp lực khá lớn.

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Được biết, Mã Tuấn Vỹ đã ngừng đóng phim từ năm 2019 rồi sang Đại lục để học thạc sĩ ngành Quản lý và Y học. hoàn thành xong việc học, tài tử TVB trở về Hong Kong để đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trung tâm đào tạo nghệ thuật của nhà đài này và đồng thời là Giám đốc sáng tạo đài phát thanh RTHK. Dù không nhận phim mới nữa, nhữ Mã Tuấn Vỹ vẫn xuất hiện trước truyền thông với vai trò MC, người dẫn chương trình.

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Mã Tuấn Vỹ làm nên tên tuổi với vai diễn Khang Hy trong Lộc Đỉnh Ký 1998 - Ảnh: Internet

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Mã Tuấn Vỹ sinh năm 1971, anh làm nên tên tuổi với vai diễn Khang Hy trong Lộc Đỉnh Ký 1998. Tuy có một sự nghiệp thành công nhưng hiện tại anh vẫn độc thân ở tuổi 51.

Trước đây, Mã Tuấn Vỹ từng có mối tình lâu năm với một vị tiểu thư giàu có, nhưng hai người phải chia tay vì lý do không "môn đăng hộ đối". Cũng kể từ đó nam tài tử không công khai chuyện tình cảm của mình nữa.

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Dù đã không còn đóng phim, Mã Tuấn Vỹ vẫn thường xuyên cập nhật tin tức trên trang cá nhân của mình. Qua những bức ảnh mà nam nghệ sĩ chia sẻ, người hâm mộ liên tục xuýt xoa vì dù hơn 50 tuổi thì anh trông như chỉ vừa mới ngoài 30.

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