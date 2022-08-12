'7 người vợ' của Trần Tiểu Xuân trong Lộc Đỉnh Ký phiên bản 1998 ngày ấy - bây giờ ra sao?

Trần Thiếu Hà không phải sao nữ sở hữu ngoại hình tuyệt sắc, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành và dịu dàng của cô lại cực kỳ phù hợp với hình tượng Song Nhi trong phim. Cô đã xây dựng rất tốt một thiếu nữ bao dung, hết lòng hết dạ vì người thương, bình thường thì nghe lời, lúc cần vẫn có thể che chở, bảo hộ cho Vi Tiểu Bảo.

Trần Thiếu Hà của bây giờ đã 46 tuổi rồi và hạnh phúc bên ông xã hơn 19 tuổi là CEO của một hãng xe hơi lớn. Không thon thả như ngày xưa, cô trông phúc hậu, đầy đặn hơn nhiều. Có lẽ vì quãng thời gian vất vả khổ sở ngày xưa mà Trần Thiếu Hà của bây giờ đã nhuốm sắc của thời gian khá nhiều.

A Kha - Lương Tiểu Băng

A Kha - Lương Tiểu Băng - Ảnh: Internet

Chẳng cần váy áo lộng lẫy, không tóc tai cầu kỳ, Lương Tiểu Băng vẫn xây dựng thành công được một A Kha cao ngạo, lạnh lùng với nhan sắc tuyệt mỹ cùng một Trần Viên Viên quý phái, đoan trang khiến trái tim khán giả lỡ nhịp.

A Kha - Lương Tiểu Băng hiện tại - Ảnh: Internet

Năm nay Lương Tiểu Băng đã 53 tuổi rồi. Dù chẳng thể có được cuộc sống giàu sang phú quý như nhiều người đẹp khác nhưng cô lại có gia đình hạnh phúc riêng của mình bên ông xã Trần Gia Huy. Có lẽ nhờ gả cho tình yêu mà Lương Tiểu Băng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười rạng ngời như ánh nắng.

Kiến Ninh - Lưu Ngọc Thúy

Kiến Ninh - Lưu Ngọc Thúy - Ảnh: Internet

Không sở hữu dung mạo xinh đẹp nhưng Lưu Ngọc Thúy lại dùng thực lực của mình để xây dựng thành công một nàng chúa ngang bướng, ồn ào, hay gây chuyện nhưng không khiến khán giả phản cảm. Và chính nét diễn đặc biệt ấy đã góp phần giúp Lưu Ngọc Thúy luôn hút mắt khán giả.

Kiến Ninh - Lưu Ngọc Thúy hiện tại - Ảnh: Internet

Lưu Ngọc Thúy hiện đã rời TVB để đến đại lục lập nghiệp. Ở miền đất mới, cuối cùng cô cũng thoát khổ, mua được biệt thư riêng, ngày ngày tập nhảy trên quảng trường, thỉnh thoảng livestream bán hàng. Nhờ cuộc sống giàu có ổn định ấy mà dù đã 56 tuổi thì Lưu Ngọc Thúy vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ, dung mạo cũng trẻ ra.

Mộc Kiếm Bình - Quảng Văn Tuần

Mộc Kiếm Bình - Quảng Văn Tuần - Ảnh: Internet

Trong Lộc Đỉnh Ký, Mộc Kiếm Bình là cô vợ ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu nhất của Vi Tiểu Bảo. Thời điểm vào vai này, Quảng Văn Tuần mới 21 tuổi, gò bầu bĩnh vẫn còn, nụ cười luôn mang chút nét khờ khạo, cả tin nên đã nhập vai rất thành công. Mỗi ánh mắt, nụ cười của cô đều khiến mình phải tan chảy.

Mộc Kiếm Bình - Quảng Văn Tuần hiện tại - Ảnh: Internet

Quảng Văn Tuần giờ đã là mẹ 3 con, cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến đáng ghen tỵ. Điều khiến mình chú ý hơn nữa chính là nhan sắc ở tuổi 46 của nữ diễn viên, nếu không đọc sơ qua thông tin của Quảng Văn Tuần, mình còn tưởng cô mới hơn 30 mà thôi. Chẳng những trẻ hơn tuổi thật, nhan sắc của ngôi sao này còn thăng hạng vùn vụt.

Phương Di - Từ Hào Oanh

Phương Di - Từ Hào Oanh - Ảnh: Internet

Mộc Kiếm Bình đáng yêu bao nhiêu thì nhân vật Phương Di này khiến mình thấy khó yêu thương bấy nhiêu. Nàng ta cao ngạo, khinh thường Vi Tiểu Bảo, nhưng lại u mê một gã tiểu nhân, thậm chí còn làm ra hành động có hại cho nam chính. Và mình xin được tặng cho đạo diễn nghìn like khi chọn Từ Hào Oanh vào vai Phương Di nhé. Từ diện mạo cho đến nét mặt lạnh lùng của cô đều như được sinh ra để vào vai này vậy.

Phương Di - Từ Hào Oanh hiện tại - Ảnh: Internet

Trên phim thế thôi chứ ngoài đời Từ Hào Oanh lại rất đáng nể. Cô không chỉ nổi tiếng với sự chung tình bên ông xã Trần Dịch Tấn lúc hoạn nạn mà còn là phú bà của giới đầu tư. Bản thân Từ Hào Oanh luôn theo đuổi phong cách cá tính, thời thượng nên dù đã 48 tuổi mà trông vẫn trẻ trung, năng động hơn bạn bè đồng lứa.

Tăng Nhu - Trần An Kỳ

Tăng Nhu - Trần An Kỳ - Ảnh: Internet

Tăng Nhu là cô vợ chính trực và có tinh thần trượng nghĩa nhất của Vi Tiểu Bảo. Người vào vai này là nữ diễn viên Trần An Kỳ. Chẳng biết có phải vì vai diễn Tăng Nhu nhạt nhòa nhất trong 7 cô vợ hay không mà sự nghiệp của Trần An Kỳ cũng ảm đạm chẳng kém, đóng nhiều nhưng không để lại ấn tượng với khán giả.

Tăng Nhu - Trần An Kỳ hiện tại - Ảnh: Internet

Đừng nhìn Trần An Kỳ nhạt nhòa trong sự nghiệp mà tưởng nhầm tính cách cũng thế. Ngoài đời cô từng khiến giới thi hành luật phải đau đầu đó. Năm 2002, cô và chồng vì thiếu tiền nên đưa cháu trai rời nhà mấy hôm để "xin" anh trai 500.000 HKD (gần 1,5 tỷ đồng) tiêu xài. Thậm chí, 2 vợ chồng cô còn tái hiện cảnh rượt đuổi như trên phim. Sau này, Trần An Kỳ nhờ có thai nên mới thoát án, nhưng sự nghiệp của cô cũng tan tành luôn. Và câu chuyện dữ dội của 20 năm trước chẳng ảnh hưởng nhiều đến Trần An Kỳ của hiện tại, dù đã 50 nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Tô Thuyên - Phùng Hiểu Văn

Tô Thuyên - Phùng Hiểu Văn - Ảnh: Internet

Trong 7 bà vợ ở Lộc Đỉnh Ký, Tô Thuyên là người có thân phận ngầu nhất. Nàng từng là vợ của Hồng An Thông - giáo chủ của Thần Long Giáo, sau thành cô vợ đầu tiên của Vi Tiểu Bảo. Nàng là người lớn tuổi nhất, có võ công cao nhất, mỗi nhan sắc là đứng thứ hai. Và đạo diễn đã giao vai này cho Phùng Hiểu Văn, một trong "Tứ đại mỹ nhân Nghiễm Châu" ngày ấy.

Tô Thuyên - Phùng Hiểu Văn hiện tại - Ảnh: Internet

Năm 2002, Phùng Hiểu Văn bất ngờ rời làng giải trí và gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mãi đến vài năm gần đây cô mới chịu lộ diện. Ở tuổi 55, Phùng Hiểu Văn đã có vết tích thời gian, nhưng nét mạnh mẽ đậm chất nữ cường vẫn còn.