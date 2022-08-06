Mỹ nhân TVB Vương Gia Tuệ bị dọa giết

Sao quốc tế 06/08/2022 16:50

Nữ MC trực thuộc đài TVB Vương Gia Tuệ đã phải báo cảnh sát sau khi bị một nhóm người không rõ danh tính đe dọa cưỡng hiếp và giết chết.

Tờ HK01 đưa tin, MC của chương trình tin tức Scoop thuộc đài TVB Vương Gia Tuệ mới đây đã nhận được lời đe dọa với nội dung cô đã xúc phạm một tổ chức nào đó. Nhóm người này tuyên bố đã biết địa chỉ hiện tại của cô, họ sẽ tìm đến cưỡng hiếp và giết chết cô. Trước mối nguy này, nữ MC họ Vương đã nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát.

vuong gia tue 1
MC Vương Gia Tuệ bị một nhóm người gửi thư dọa giết - Ảnh: Internet

Vương Gia Tuệ cho biết, khi nhận được thư đe dọa này, cô rất hoang mang và sợ hãi nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Người đẹp nói: “Tôi thường có ê-kíp hỗ trợ trong quá trình quay phim nên không có gì phải lo lắng cả”. Khi được hỏi về việc tìm một nghệ sĩ để bảo vệ mình, nữ MC trả lời: “Tôi chưa cần đến vệ sĩ trong lúc này. Các thành viên trong đội ngũ sản xuất của Scoop là những người đàn ông mạnh mẽ, khỏe mạnh và họ có thể bảo vệ tôi”.

vuong gia tue 2

Không chỉ bản thân Vương Gia Tuệ, gia đình của cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của nữ MC. Cô kể lại: “Cả nhà lo lắng khi nghe câu chuyện này nhưng tôi đã giải thích để mọi người hiểu đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Dù vậy, cha vẫn nhắc nhở tôi phải cẩn trọng hơn”.

Tuy nhiên, dù nhận được thư đe dọa, công việc của Vương Gia Tuệ tại chương trình Scoop vẫn sẽ được diễn ra một cách bình thường, nhưng mọi người trong ê-kíp vẫn sẽ cảnh giác và bảo vệ cô. Bên cạnh đó, nữ MC vẫn tiếp tục sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển như mọi khi.

vuong gia tue 3
 Vương Gia Tuệ không phải người đầu tiên trong đội ngũ của chương trình Scoop đối mặt với sự nguy hiểm về tính mạng - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Gia Tuệ không phải là người đầu tiên trong đội ngũ của chương trình Scoop đối mặt với sự nguy hiểm về tính mạng mình. Tháng 4 vừa qua, MC Lợi Dĩnh Di cũng đã bị một người phụ nữ lớn tuổi hành hung khi đang đi dạo ngoài đường. May mắn thay, nữ MC đã được cấp cứu kịp thời còn người phụ nữ kia cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này

Cư dân mạng hết sức bất ngờ và "cười chảy nước mắt" khi Bạch Lộc bị từ chối hợp tác chỉ vì lý do này.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Gia Tuệ TVB Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này

Trong cùng một năm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị Dương Tử 'đánh bại' đến 2 lần

Trong cùng một năm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị Dương Tử 'đánh bại' đến 2 lần

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2022: Mã Tư Thuần uống thuốc chống trầm cảm, Triệu Lệ Dĩnh rất coi trọng tạo hình của 'Dữ Phượng Hành'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2022: Mã Tư Thuần uống thuốc chống trầm cảm, Triệu Lệ Dĩnh rất coi trọng tạo hình của 'Dữ Phượng Hành'?

Chu Ân ở tuổi 51: Nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân hạnh phúc bất chấp quá khứ bị Châu Tinh Trì phụ bạc

Chu Ân ở tuổi 51: Nhan sắc trẻ trung, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân hạnh phúc bất chấp quá khứ bị Châu Tinh Trì phụ bạc

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Triệu Lộ Tư có thật sự là người chảnh chọe như người ta vẫn thường nói?

Nhan sắc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ 'gây sốt'

Nhan sắc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ 'gây sốt'

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI