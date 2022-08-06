Nữ MC trực thuộc đài TVB Vương Gia Tuệ đã phải báo cảnh sát sau khi bị một nhóm người không rõ danh tính đe dọa cưỡng hiếp và giết chết.

Tờ HK01 đưa tin, MC của chương trình tin tức Scoop thuộc đài TVB Vương Gia Tuệ mới đây đã nhận được lời đe dọa với nội dung cô đã xúc phạm một tổ chức nào đó. Nhóm người này tuyên bố đã biết địa chỉ hiện tại của cô, họ sẽ tìm đến cưỡng hiếp và giết chết cô. Trước mối nguy này, nữ MC họ Vương đã nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát.

MC Vương Gia Tuệ bị một nhóm người gửi thư dọa giết - Ảnh: Internet

Vương Gia Tuệ cho biết, khi nhận được thư đe dọa này, cô rất hoang mang và sợ hãi nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Người đẹp nói: “Tôi thường có ê-kíp hỗ trợ trong quá trình quay phim nên không có gì phải lo lắng cả”. Khi được hỏi về việc tìm một nghệ sĩ để bảo vệ mình, nữ MC trả lời: “Tôi chưa cần đến vệ sĩ trong lúc này. Các thành viên trong đội ngũ sản xuất của Scoop là những người đàn ông mạnh mẽ, khỏe mạnh và họ có thể bảo vệ tôi”.

Không chỉ bản thân Vương Gia Tuệ, gia đình của cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của nữ MC. Cô kể lại: “Cả nhà lo lắng khi nghe câu chuyện này nhưng tôi đã giải thích để mọi người hiểu đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Dù vậy, cha vẫn nhắc nhở tôi phải cẩn trọng hơn”.

Tuy nhiên, dù nhận được thư đe dọa, công việc của Vương Gia Tuệ tại chương trình Scoop vẫn sẽ được diễn ra một cách bình thường, nhưng mọi người trong ê-kíp vẫn sẽ cảnh giác và bảo vệ cô. Bên cạnh đó, nữ MC vẫn tiếp tục sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển như mọi khi.

Vương Gia Tuệ không phải người đầu tiên trong đội ngũ của chương trình Scoop đối mặt với sự nguy hiểm về tính mạng - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Gia Tuệ không phải là người đầu tiên trong đội ngũ của chương trình Scoop đối mặt với sự nguy hiểm về tính mạng mình. Tháng 4 vừa qua, MC Lợi Dĩnh Di cũng đã bị một người phụ nữ lớn tuổi hành hung khi đang đi dạo ngoài đường. May mắn thay, nữ MC đã được cấp cứu kịp thời còn người phụ nữ kia cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra.

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