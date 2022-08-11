'Chị đại TVB' Tiết Gia Yến suýt mất đi thị lực vì một bệnh ở mắt

Sao quốc tế 11/08/2022 16:18

Nữ diễn viên gạo cội của đài TVB - Tiết Gia Yến - nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì đã mất đi thị lực của mình do thoái hóa điểm vàng.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua, Tiết Gia Yến đã tiết lộ tình hình sức khỏe của mình khi tham dự một sự kiện. Nữ diễn viên gạo cội cho hay, thị lực của bà đã bắt đầu giảm sút từ năm ngoái khi đang quay chương trình Cantopop At 50 của đài TVB. Khi ấy, bà gặp khó khăn trong việc đọc chữ nên đã đổi kính áp tròng nhưng tình hình không được cải thiện.

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Tiết Gia Yến tiết lộ tình hình sức khỏe của mình khi tham dự một sự kiện - Ảnh: HK01

Khi đến bệnh viện khám, Tiết Gia Yến được bác sĩ chẩn đoán là bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác đã cao. Căn bệnh này được chia ra làm 2 loại là thể khô và thể ướt, nữ diễn viên họ Tiết không may đã mắc phải thể ướt - trường hợp hiếm gặp nhưng lại nguy hiểm hơn.

Nhưng nhờ việc phát hiện và được chẩn đoán kịp thời, Hà Gia Yến sau quá trình điều trị nghiêm túc đã dần ổn định lại tình trạng mắt. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ tái khám và tuân thủ theo những lời khuyên từ bác sĩ.

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“Tôi biết nhiều người cũng như tôi, lầm tưởng rằng bị mờ mắt là tình trạng thường gặp khi về già. Vì sợ gia đình lo lắng và làm phiền tới con cái, chúng tôi thường tránh đi khám. Bác sĩ của tôi nói rằng những người bị nặng có thể bị mù nếu họ trì hoãn điều trị." - Tiết Gia Yến chia sẻ.

Tiết Gia Yến khuyên rằng, những người cao tuổi thì nên đi khám ngay khi phát hiện bản thân mình gặp các vấn đề liên quan đến thị lực. Nữ diễn viên TVB còn cho biết thêm, hiện tại bà vẫn còn nguyên cảm giác hoang mang, lo sợ khi biết bản thân bị bệnh. Bà thừa nhận: “Khi tôi nghĩ lại việc mình có khả năng bị mù, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi kéo dài trong đầu”.

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Từ khóa:   Tiết Gia Yến TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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