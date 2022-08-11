Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do

Sao quốc tế 11/08/2022 14:50

Mới đây, mạng xã hội Weibo xôn xao khi hot search “réo tên” hàng loạt mỹ nam đình đám Cbiz như: Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Dương Dương,... điều này khiến fan hâm mộ của các diễn viên không khỏi lo lắng vì không biết có biến gì đang xảy ra?

Nguồn cơn sự việc được bất nguồn từ bài đăng của một blogger gây chú ý với khán giả cho câu hỏi "Vì sao các nhân vật nam chính trong phim đều mang họ Cố?". Bài viết tò mò lý do các nam chính trong dự án truyền hình đình đám Cbiz đều lấy “họ” giống nhau đem về lượng tương tác khủng, chủ đề này lọt hẳn top 3 hot search Weibo bảng giải trí.

Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do - Ảnh 1
Tiêu Chiến (Ảnh minh họa: Internet)

 Sau đó, để giải thích cho thắc mắc trên về về sự phổ biến của họ Cố trong tên của dàn nam chính phim Hoa ngữ, netizen đã đưa ra một vài lý do dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Có người cho rằng, theo truyền thống từ xưa đến nay, người dân Trung Quốc luôn quan niệm những người họ Cố luôn có vẻ ngoài đẹp hơn bình thường, gia cảnh cũng thuộc giới siêu giàu. Tài năng của những người mang họ này thường mang tính biểu tượng của thời đại. 

Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do - Ảnh 2
Lâm Nhất  trong phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta trong vai Cố Vị Dịch (Ảnh minh họa: Internet)

Bên cạnh đó, theo chữ viết và cách phát âm, họ Cố thường gắn với những hình ảnh tích cực và đẹp đẽ. Với nam nhi mà nói, họ Cố là phù hợp nhất khi xây dựng hình tượng một tổng tài bá đạo hoặc anh hùng hảo hán có tâm niệm chính trực, tử tế.

Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do - Ảnh 3
Dương Dương - Cố Nhược Bạch trong Thiếu Nữ Toàn Phong (Ảnh minh họa: Internet)

 Các mỹ nam bị réo tên do vô tình thủ vai các nhân vật có họ Cố cụ thể: Tiêu Chiến (Cố Ngụy), (Trần Hiểu (Cố Thiên Phàm - Mộng Hoa Lục), (Nhậm Gia Luân - Cố Xuyên Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn), (Dương Dương - Cố Nhược Bạch - Thiếu Nữ Toàn Phong), (Trần Tinh Húc - Cố Tiểu Ngũ - Đông Cung),...

Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do - Ảnh 4
Nhậm Gia Luân - Cố Xuyên trong Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn (Ảnh minh họa: Internet)

 

Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do - Ảnh 5
Trần Tinh Húc - Cố Tiểu Ngũ  trong Đông Cung (Ảnh minh họa: Internet)

Có thể thấy, những nam chính họ Cố được cư dân mạng nhắc đến trong bài thảo luận đều từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh với dung mạo, khí chất và tài năng khó ai sánh bằng.

Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Dương Sao Hoa ngữ hot search Nhậm Gia Luân

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