Tiêu Chiến - Dương Dương và dàn mỹ nam hoa ngữ lên hot search cùng lúc, CĐM bất ngờ sau khi biết lý do

Nguồn cơn sự việc được bất nguồn từ bài đăng của một blogger gây chú ý với khán giả cho câu hỏi "Vì sao các nhân vật nam chính trong phim đều mang họ Cố?". Bài viết tò mò lý do các nam chính trong dự án truyền hình đình đám Cbiz đều lấy “họ” giống nhau đem về lượng tương tác khủng, chủ đề này lọt hẳn top 3 hot search Weibo bảng giải trí.

Tiêu Chiến (Ảnh minh họa: Internet)

Sau đó, để giải thích cho thắc mắc trên về về sự phổ biến của họ Cố trong tên của dàn nam chính phim Hoa ngữ, netizen đã đưa ra một vài lý do dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Có người cho rằng, theo truyền thống từ xưa đến nay, người dân Trung Quốc luôn quan niệm những người họ Cố luôn có vẻ ngoài đẹp hơn bình thường, gia cảnh cũng thuộc giới siêu giàu. Tài năng của những người mang họ này thường mang tính biểu tượng của thời đại.