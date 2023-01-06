Tài tử Trần Quán Hy vừa mới đây đã bị réo tên trong vụ ồn ào đánh người và khạc nhổ khi phát hiện một khán giả quay hình mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, một cư dân mạng mới đây đã chia sẻ câu chuyện vô tình gặp Trần Quán Hy khi đang đi mua sắm tại Nhật Bản. Ban đầu họ định tới xin chữ ký của tài tử nhưng sợ rằng sẽ làm phiền anh và những người xung quanh nên chỉ đứng từ xa ghi hình lại.

Tuy vậy, hành động này lại vô tình khiến cho Trần Quán Hy giận dữ, anh tiến đến và hỏi tên người này. Nguồn tin cho hay, anh dùng tên giả là Trần Dịch Tấn để trả lời Trần Quán Hy, sau đó không biết vì sao đã bị nam tài tử ra tay tát một cú đau điếng.

Sau khi tát đối phương, Trần Quán Hy thậm chí còn nhổ vào mặt người đàn ông này, đối diện sự quá quắt từ phía nam nghệ sĩ nguồn tin cũng chống trả quyết liệt. Đến khi cảnh sát xuất hiện và kéo hai người ra thì mọi chuyện mới chấm dứt và tài tử họ Trần rời đi rất kiêu ngạo, anh cũng không có ý định xin lỗi.

Trước sự việc việc này, netizen có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đều đồng tình rằng việc Trần Quán Hy đánh người là sai. Nhiều người đã gọi tên Trần Quán Hy trong vụ việc này để anh lên tiếng và giải thích cụ thể.

Dẫu vậy, từ trước đến nay Trần Quán Hy vốn nổi tiếng là dễ nổi nóng và không kiềm chế được cảm xúc nên lời kể của nguồn tin có thể là sự thật, hoặc hoàn toàn ngược lại. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Văn Vịnh San - người từng khiến cả Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong say mê, nay 34 tuổi vẫn đẹp rung động lòng người Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên Văn Vịnh San từng được nhiều tài tử nổi tiếng theo đuổi, trong đó phải kể đến Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong.

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