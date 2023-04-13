Cuộc sống ít ai biết của người mẫu lộ ảnh 'nóng' với Trần Quán Hy vào năm 16 tuổi

Tạ Chỉ Huệ sau đó bị truyền thông vạch trần cũng không phải gái nhà lành. Cô cũng có ''chiến tích'' khi quan hệ tình cảm phức tạp với nhiều sao nam như Vương Hạo Tín, Thẩm Chí Minh và Tỉnh Bách Nhiên…

Tại thời điểm bị phát tán ảnh giường chiếu, Tạ Chỉ Huệ chỉ mới có 16 tuổi và là người mẫu vô danh mới vào nghề. Nhiều người nghi ngờ cô cố tình chọn cách phát tán hình nhạy cảm để nổi tiếng. Tuy vậy, mẫu nữ khóc lóc với báo giới rằng mình bị Trần Quán Hy dụ dỗ quay clip nóng. Vụ việc khiến hình ảnh Trần Quán Hy vốn mất điểm nay lại càng ''tan nát''. Anh bị chỉ trích ''ngựa quen đường cũ'', thích sử dụng hình nóng làm ''chiến tích tình yêu''. Sự vụ khiến việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng, không còn đường quay trở lại giới giải trí .

Kể từ khi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, tên tuổi Tạ Chỉ Huệ được biết đến nhiều hơn, cô nhận được lời đóng quảng cáo, tham gia sự kiện và nổi tiếng với việc dùng chiêu trò. Hiện tại, người tình cũ của Trần Quán Hy vẫn hoạt động trong lĩnh vực mẫu nội y, đồng thời kinh doanh thời trang .

Quá khứ tai tiếng đưa Tạ Chỉ Huệ phất lên như diều gặp gió. Cô tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, đi theo hình tượng gợi cảm và thường xuyên check-in sang chảnh khoe đồ hiệu, nhà cao cửa rộng. Có đời sống màu hồng là vậy, cô vẫn thường xuyên nhận lời đàm tiếu, giễu cợt từ cư dân mạng.

Hồi tháng 4/2021, hàng loạt tờ rơi in hình ảnh Tạ Chỉ Huệ dán khắp cột đèn, biển báo trên phố, khu vực khu Kai Tak (Hong Kong, Trung Quốc) với nội dung yêu cầu chân dài trả nợ. Người này sau đó công khai cho biết anh bị lừa, Tạ Chỉ Huệ rút những đồng tiền xương máu của anh ta tiêu pha. Nữ người mẫu 9X đáp trả rằng người đàn ông này là kẻ từng tán tỉnh cô không thành và lên kế hoạch quấy rối. Cách đó vài tháng, một người đàn ông tố cô nợ 800.000 NDT (khoảng 120.000 USD). Anh này nói đã chi 500.000 NDT (73.000 USD) để tổ chức sinh nhật của cô tại khách sạn năm sao, đồng thời tài trợ các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực.

Tạ Chỉ Huệ sinh năm 1995, gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu. Cô bị chỉ trích có đời tư trụy lạc, ăn chơi trác táng vì quan hệ tình cảm với ''trai hư'' Trần Quán Hy khi mới 16 tuổi. Về sau, tên tuổi của chân dài vẫn gắn liền với tai tiếng, lùm xùm đời tư. Trên trang cá nhân, mẫu nữ 28 tuổi vẫn chăm chỉ khoe đồ hiệu, du lịch ở những nơi xa hoa