Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Sống khỏe 07/11/2025 05:30

Rau tần dày lá, còn gọi là húng chanh hay dương tử tô, là loại thảo dược quen thuộc trong dân gian được sử dụng như một vị thuốc đa năng giúp chữa ho, cảm cúm, sốt và nhiều bệnh lý khác nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng.

Tần dày lá là một loại cây thân thảo họ Lamiaceae, xuất hiện tự nhiên ở nhiều vùng nhiệt đới và vùng ấm áp ở châu Phi, châu Á và châu Úc. Hiện nay, rau tần dày lá được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam,… để làm thuốc, làm gia vị hoặc làm cảnh.

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây rau tần

Trị ho: Đây chính là một trong những tác dụng nổi bật của cây rau tần. Theo đó, trong lá tần dày chứa nhiều tinh dầu và hoạt chất kháng sinh, có tác dụng trị ho và làm giảm triệu chứng đau rát họng. Đặc biệt, các thành phần hoạt chất này rất lành tính và an toàn nên có thể sử dụng được cho cả bà bầu lẫn trẻ em.

Giảm sốt: Ngoài trị ho thì cây rau tần còn có tác dụng giảm sốt nhờ vào khả năng thanh nhiệt và loại bỏ độc tố trong cơ thể ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Nhưng lưu ý là tác dụng này của tần dày lá chỉ được áp dụng trong trường hợp sốt nhẹ do cảm lạnh. Nếu sốt cao kéo dài thì nên đi khám để được chỉ định dùng thuốc, tránh biến chứng.

Giảm đầy hơi: Nếu bạn bị đầy hơi, chướng bụng, cảm giác như ăn không tiêu hoặc bị hội chứng ruột kích thích thì có thể cải thiện bằng cách uống lá rau tần. Cụ thể là ngâm lá trong nước muối loãng hoặc hãm lá với nước sôi rồi uống như trà. Bằng cách này, triệu chứng khó chịu do đầy hơi, chướng bụng sẽ không còn nữa.

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bụng kinh: Đây cũng là một công dụng nổi bật của cây rau tần được nhiều người biết đến. Uống lá cây có thể làm giảm triệu chứng đau bụng kinh rõ rệt. Bên cạnh đó, một số quốc gia như Ấn Độ hay Indonesia, người ta còn lấy nước sắc từ cây tần dày lá cho mẹ sau sinh uống để tăng tiết sữa.

Phòng ngừa ung thư: Nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng thân cây tần dày lá có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có công dụng làm sạch gốc tự do trong cơ thể. Chiết xuất từ loại dược liệu này cũng được chứng minh có khả năng ức chế sự tăng sinh các tế bào ung thư. Do đó, thường xuyên sử dụng rau tần dày lá giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ điều trị khối u ung thư.

Lưu ý khi sử dụng rau tần dày lá

Mặc dù rau tần dày lá có nhiều công dụng tốt với sức khỏe nhưng vẫn cần lưu ý những điều dưới đây khi sử dụng.

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với thành phần của rau tần dày lá không nên sử dụng loại dược liệu này.

Người mẫn cảm có thể bị kích ứng, dị ứng da khi tiếp xúc với lớp lông tơ nhỏ trên bề mặt lá rau tần dày lá.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau tần dày lá.

Từ khóa:   rau tần dày lá lá húng chanh sống khỏe

