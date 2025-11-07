Thích thú với khoảnh khắc ngư dân bắt được con cá tra dầu khổng lồ nặng 200kg trên sông

Đoạn clip ghi lại cho thấy những người đàn ông kéo con cá khổng lồ lên khỏi mặt nước và vận chuyển nó đến một con dốc vào sáng ngày 24/10 trên sông Mê Kông lên đập Ubol Ratana ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Có thông tin cho biết, nhóm ngư dân đã bắt được 3 con cá tra dầu khổng lồ sông Mê Kông, nặng từ 50 đến 200 kg.

