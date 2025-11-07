Thức dậy vào giữa đêm, cặp đôi đã vô cùng sốc khi thấy người đàn ông bán khỏa thân đứng ngay trong phòng khách sạn

Cặp đôi đang tận hưởng một đêm tại một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc, đã vô cùng sốc khi thức dậy vào giữa đêm và nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân mà họ không quen biết đang đứng trong phòng.
Video 2 giờ 58 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

