Kinh hoàng cảnh tượng tháp cổ bất ngờ sụp đổ ngay giữa ban ngày trước mặt du khách, khiến nhiều người bị thương

Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào sáng 3/11 (giờ địa phương) khi tháp Torre dei Conti, một công trình cổ đại nằm gần Đấu trường La Mã, bất ngờ sụp đổ một phần, khiến một người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và nhiều người bị thương.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

