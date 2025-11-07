Bị ô tô tông trúng rồi cuốn vào gầm, bé gái tự thoát ra ngoài khiến người xem kinh ngạc

Đoạn clip ghi lại cho thấy bé gái 3 tuổi đang đi bộ trên đường thì một chiếc xe màu đen bất ngờ xuất hiện ở Noble Nagar, Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 29/10. Thật kỳ diệu, cô bé đã tự mình bò ra khỏi gầm xe mà không hề hấn gì. Người dân đã ra khỏi nhà để xem chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe thấy tiếng khóc lớn của bé gái.

