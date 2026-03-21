Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư

Sao quốc tế 21/03/2026 12:30

Trong thời gian gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải và lan truyền các nội dung được cho là “dữ liệu xuất nhập cảnh” và “lịch sử mua sắm” của Vương Nhất Bác.

Gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải và lan truyền các nội dung được cho là “dữ liệu xuất nhập cảnh” và “lịch sử mua sắm” của Vương Nhất Bác. Phía công ty khẳng định đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và danh dự cá nhân của nghệ sĩ.

Yuehua Entertainment nhấn mạnh hành vi phát tán, suy diễn hoặc bình luận dựa trên các dữ liệu chưa xác thực không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ mà còn có thể vi phạm pháp luật. Do đó, công ty đã tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời thực hiện các biện pháp pháp lý như báo cảnh sát và chuẩn bị khởi kiện dân sự đối với những cá nhân, tổ chức liên quan.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành vi vượt quá giới hạn pháp luật, bao gồm việc lan truyền tin đồn, xúc phạm hoặc bôi nhọ nghệ sĩ. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”, đại diện công ty nêu rõ trong thông cáo.

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư - Ảnh 1

Bên cạnh đó, phía Yuehua cũng yêu cầu các tài khoản mạng xã hội liên quan nhanh chóng gỡ bỏ nội dung sai lệch, chấm dứt việc chia sẻ hoặc bình luận mang tính suy diễn. Công ty đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng giữ thái độ tỉnh táo, tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và không tiếp tay cho việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng xâm phạm đời tư nghệ sĩ trong thời đại số. Việc thu thập và phát tán dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như lịch trình di chuyển hay giao dịch, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn cá nhân.

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư - Ảnh 2

Trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ tại Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của các hành vi tương tự, buộc các công ty quản lý phải tăng cường biện pháp bảo vệ pháp lý. Động thái cứng rắn từ Yuehua Entertainment cho thấy xu hướng siết chặt quản lý thông tin và bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ trước các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

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Sau những ồn ào liên quan đến việc bị lộ tin nhắn riêng tư, Vương Nhất Bác chính thức có động thái pháp lý. Công ty quản lý của nam nghệ sĩ – Yuehua Entertainment (Giải trí Nhạc Hoa) đã ra thông báo khởi kiện tài khoản mạng xã hội bị cáo buộc tung tin đồn và phát tán nội dung bịa đặt.

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