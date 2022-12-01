Cô bạn xinh đẹp và tài giỏi của tôi đã chọn yêu một chàng trai vô cùng bình thường

Bạn tôi thuộc tuýp con gái ưa nhìn, không thiếu người theo đuổi, vừa đẹp vừa giàu, có bằng cấp tốt, gia cảnh tốt nhưng chưa thấy cô ấy rung động với ai bao giờ.

Vào cuối tuần, người bạn độc thân hơn 20 năm của tôi nói với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai, khi biết tin, tôi không ngạc nhiên chút nào mà chỉ cảm thán rằng cuối cùng cô ấy cũng đã sẵn sàng rồi.

Tôi đã từng thuyết phục cô ấy rằng những người theo đuổi cậu cũng rất tốt, tại sao không suy nghĩ lại mà chọn người mình thích hoặc chọn một người phù hợp?

Cô ấy thường hét lên rằng mình thực sự muốn yêu, nhưng sau một cái chớp mắt sẽ nói, thôi bỏ đi, yêu đương phiền phức lắm, độc thân cả đời cũng được.

Lần nào cô ấy cũng lắc đầu và nói với tôi rằng cô ấy luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, dù không biết thiếu chỗ nào, những cảm thấy không hợp.

Sau này gặp được người yêu bây giờ, lần đầu cô ấy nhắc về anh ấy với tôi, tôi cũng cảm thấy chính là người này rồi.

Cô cho biết, khi đi ăn cùng nhau, anh sẽ dặn người phục vụ không cho hành lá và ớt vào đĩa khi gọi món, tất cả đều gọi những món cô thích.

Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có cố tình đề cập đến sở thích của mình không, cô ấy nói không có, chỉ là trước đây từng vô tình nói mình không thích hành và ớt mà thôi, nhắc sơ qua một lần và cũng quên luôn mình từng nói những lời như thế rồi, đồ ăn yêu thích cũng chỉ nói thoáng ngang qua, không ngờ anh ấy lại nhớ kỹ như vậy.

Khi đi cùng nhau, lần nào cũng để cô ấy đi ở trong, đi qua đường cũng che chắn cho cô ấy rất tốt, khi đi thang máy cũng sẽ đứng sau nắm tay cô, cô ấy nói dù mơ mơ màng màng đi ra ngoài, cũng sẽ được anh bảo vệ rất tốt.

Anh ấy chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng anh lại có sự ấm áp mà cô muốn.

Những gì anh làm cũng chẳng phải chuyện lớn lao kinh thiên động địa, đều là những việc vụn vặt bình thường, nhưng lại khiến cô ở bên anh thật thoải mái.

Tôi luôn cảm thấy rằng tình yêu tốt đẹp không phải là tôi có thể chết vì em hay làm những việc kinh thiên động địa cho em, mà là yêu em bằng những hành động nhỏ nhặt trong những ngày bình thường.

Tôi nhớ trước đây đã từng đọc một câu trong sách thế này: 'Tại sao chúng ta muốn kết hôn với một người nào đó, vì tiền, vì nhà, vì ngoại hình? Không, là vì những chi tiết nhỏ.'

Là như vậy thôi.

Cuộc sống của chúng ta được tạo nên bởi vô số chi tiết, và sự tích tụ của những lần thất vọng nhỏ nhặt có thể thực sự lấn át một mối quan hệ.

Người yêu bạn đến từng chi tiết là dễ thương nhất.