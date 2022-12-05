Tuyển tập những câu nói buồn về tình yêu, khiến người ta bật khóc

Tâm sự tình yêu 05/12/2022 09:02

Tình yêu vốn là một vẻ đẹp vô vàn sắc màu với những cảm xúc riêng biệt cho mỗi cảm xúc, chứ đâu phải chỉ có riêng mỗi "hạnh phúc"!

Những câu nói buồn về tình yêu, khiến người ta bật khóc:

1. Thế nào là tương tư: không xóa, không trò chuyện, không làm phiền. Có thế cụ thể không: Từng yêu.

Thế nào là tiếc nuối: anh đến, em đi, tất cả đều là người qua đường. Có thể cụ thể: không còn em.

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2. Đáng tiếc nhất trong cuộc đời là dễ dàng từ bỏ những gì không nên từ bỏ, và cố chấp những gì không nên kiên trì.

3. Tuyết rơi dày ngày hôm qua đã tan, ngày tuyết tan sẽ luôn lạnh hơn ngày tuyết rơi, giống như kết thúc, lúc nào cũng đau lòng hơn bắt đầu.

4. Tôi cố gắng hết sức để trò chuyện với em mà không để lộ cảm xúc của tôi đã tồi tệ thế nào. Tôi chịu đựng những cảm xúc tiêu cực và trò chuyện với em, em lại nghĩ rằng tôi thực sự không khó chịu.

5. Sáng nay gió lạnh lắm, tôi xoa xoa đôi tay, chuyện đau lòng trên thế gian này không phải không thể chịu đựng được, không yêu cũng được, nhưng không có tiền thì không được.

6. Tại sao một số chàng trai chăm chỉ làm việc, bạn bè ngay thẳng, không đi hộp đêm, không có những mối quan hệ nam nữ bất chính, lại chẳng có cô gái nào thích?

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7. Hai người không thể ở bên nhau, nếu không thể quên, vậy thì đừng quên, đời người luôn có một chén độc, không có thuốc giải.

8. Thực ra, người làm bạn buồn có thể khiến bạn thật sự hạnh phúc, người làm bạn cười không nhất định có thể làm bạn khóc, nhưng người làm bạn khóc nhất định sẽ khiến bạn cười.

9. Chuyện xảy ra là anh không thích em khi em thích anh, và bây giờ anh thích em, em không còn thích anh nữa. Anh nói xem: Đây rốt cuộc là chuyện gì?

10. Biết rằng không thể yêu nhưng lại yêu sâu đậm, biết rằng không có tương lai nhưng trái tim không thể từ bỏ, biết rằng mình nên buông bỏ, nhưng lại luyến tiếc, tiến một bước không đủ tư cách, lùi một bước thì lại luyến tiếc.

11. Những người không hút thuốc đặc biệt nhạy cảm với mùi khói. Chỉ sau khi mất đi tình yêu, tôi mới nghĩ đến sự tốt đẹp của anh ấy. Tôi không biết ý nghĩa của bài hát này khi tôi nghe vào lần đầu tiên.

12. Tôi không nghĩ cuộc sống là cay đắng, nhưng em hỏi tôi gần đây tôi có điều gì hạnh phúc không, tôi nghĩ nửa ngày vẫn không thể trả lời.

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13. Bao nhiêu rượu bia mới lấp đầy nỗi chua xót bất chợt, bao nhiêu tủi thân mới có thể khiến hàng lệ ướt nhòe.

14. Đêm đó anh đã nghĩ rất lâu, anh tự hỏi tại sao em không thích anh nhưng em vẫn cho anh hi vọng rồi lại làm anh thất vọng, tại sao phải bỏ lỡ anh, và tại sao phải dành cho anh tất cả những điều tiếc nuối?

15. Em rất muốn đưa anh đến gặp em của trước đây, như thế anh mới biết, khi gặp anh rồi, cuối cùng em đã trở thành một người thế nào.

16. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng hiểu bài Phi Ngựa của Trần Lạp: 'Em nghĩ rằng tôi lạnh lùng, yêu em chưa đủ, nhưng đợi em lớn lên mới phát hiện, rằng tôi vẫn mãi đứng ở bến bờ đối diện, đợi em trưởng thành thật dũng cảm.'

17. Nếu cuối cùng em từ bỏ anh, thì anh cũng phải tha thứ cho em vì nhiệt huyết của em đã bị anh vắt kiệt, em không chủ động đến tìm anh không phải vì anh không quan trọng, mà em biết mình đã không còn quan trọng nữa.

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18. Làm sao tôi có thể hiểu được nếu em chẳng nói gì? Em không bao giờ chọn tôi, lẽ nào tôi không biết? Em cũng chưa bao giờ quay đầu nhìn tôi, để thấy tôi thất vọng về em thế nào, dáng vẻ đau lòng của tôi ra sao.

Trên đây là tổng hợp những câu nói buồn về tình yêu, khiến không ít người đọc phải ngậm ngùi, nhớ lại những cay đắng nhưng dũng cảm của mình trên hành trình theo đuổi tình yêu. Hy vọng bạn sẽ nhanh chóng bước qua quãng thời gian"mây mù" này và nhanh chóng được đón nhận những "tia nắng" ấm áp sắp tới nhé!

Tuyển tập những trích dẫn, câu nói hay về tình yêu

Tuyển tập những trích dẫn, câu nói hay về tình yêu

Tình yêu đâu chỉ gói gọn bằng 3 chữ "anh yêu em", mà còn thú vị và đầy đa dạng như những cung bậc cảm xúc của tình yêu vậy.

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