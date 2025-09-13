Mẹo giảm cân bằng đơn giản với 1 quả trứng gà mỗi ngày

Làm đẹp 13/09/2025 16:39

Một quả trứng gà cung cấp protein dồi dào và ít calo, giúp bạn no lâu hơn và giảm cân hiệu quả khi kết hợp cùng chế độ ăn hợp lý.

Vì sao ăn trứng gà giảm cân?

Trọng lượng một quả trứng gà luộc không vỏ khoảng 40 g, hàm lượng calo 62 - 65 kcal. Tỉ lệ các chất là: 75% nước, 12% chất đạm, 10,6% chất béo và lipid, 1,12% carbohydrate. Phần còn lại là vitamin và khoáng chất: Chứa gần như toàn bộ nhóm vitamin B, cũng như vitamin A và D và một số khoáng chất: Canxi, magie, kali, sắt, phốt pho và kẽm.

Mẹo giảm cân bằng đơn giản với 1 quả trứng gà mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một quả trứng luộc cung cấp cho cơ thể khoảng 78 calo với hàm lượng chất dinh dưỡng cao giúp cơ thể no lâu, đốt cháy chất béo hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng.

Ngoài ra, trứng còn bổ sung nhiều chất chống oxy hóa và vitamin cho cơ thể nên ăn trứng hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh chóng. Khi bạn ăn trứng thay vì ăn tinh bột, cơ thể sẽ không phải điều tiết quá nhiều hormone insulin, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

4 cách ăn trứng giúp giảm cân hiệu quả

Trứng luộc: Trứng luộc lành mạnh, bổ dưỡng, dễ ăn và tốn ít thời gian chế biến. Bạn có thể dùng trứng luộc cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập luyện.

Mẹo giảm cân bằng đơn giản với 1 quả trứng gà mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng chiên với rau chân vịt: Rau chân vịt là lựa chọn lành mạnh để kết hợp với trứng. Bạn hãy phi thơm một ít hành tây, thêm rau chân vịt vào, đánh tan 2 quả trứng trong bát với tiêu và muối, sau đó đổ lên trên hỗn hợp hành tây và rau chân vịt đã xào. Bạn đã có một bữa sáng bổ dưỡng và lành mạnh được chuẩn bị chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Salad trứng: Nếu bạn là người yêu thích salad, món salad trứng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Nó béo, đậm đà và giàu protein. Bạn chỉ cần thêm rau củ quả, muối, tiêu, một chút sốt mayonnaise và trứng luộc vào là đã có một món ăn ngon giúp giảm cân.

Mẹo giảm cân bằng đơn giản với 1 quả trứng gà mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng ốp la: Một trong những lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng chính là món trứng ốp la – nhanh chóng, dễ chế biến lại đậm đà hương vị. Bạn có thể thêm rau củ tùy thích để tăng phần dinh dưỡng hoặc giữ nguyên cách làm đơn giản truyền thống.

Nên ăn trứng luộc vào buổi sáng hay buổi tối?

Vào buổi sáng, trứng sẽ giúp cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Buổi tối, nên ăn nhẹ trước giờ đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng có thể giúp cải thiện giấc ngủ.

Những người mắc bệnh trào ngược dạ dày nên tránh ăn gần giờ đi ngủ. Ưu điểm và nhược điểm của trứng luộc.

Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có vị béo ngậy và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với hàm lượng calo tương đối cao, không ít người băn khoăn ăn bơ có béo không và làm thế nào để ăn bơ mà vẫn giữ được vóc dáng?

Xem thêm
Từ khóa:   trứng gà giảm cân ăn trứng giảm cân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ cô nàng "mù tịt" về nước hoa đến chuyên gia: Đây là 2 mẹo tôi đã làm giúp nước hoa bền mùi hơn bao giờ hết

Từ cô nàng "mù tịt" về nước hoa đến chuyên gia: Đây là 2 mẹo tôi đã làm giúp nước hoa bền mùi hơn bao giờ hết

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay

Vì sao kem chống nắng là "vũ khí" bảo vệ da quan trọng nhất?

Vì sao kem chống nắng là "vũ khí" bảo vệ da quan trọng nhất?

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

SR Fancy – “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”

SR Fancy – “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”