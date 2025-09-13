Mẹo giảm cân bằng đơn giản với 1 quả trứng gà mỗi ngày

Trọng lượng một quả trứng gà luộc không vỏ khoảng 40 g, hàm lượng calo 62 - 65 kcal. Tỉ lệ các chất là: 75% nước, 12% chất đạm, 10,6% chất béo và lipid, 1,12% carbohydrate. Phần còn lại là vitamin và khoáng chất: Chứa gần như toàn bộ nhóm vitamin B, cũng như vitamin A và D và một số khoáng chất: Canxi, magie, kali, sắt, phốt pho và kẽm.

Ngoài ra, trứng còn bổ sung nhiều chất chống oxy hóa và vitamin cho cơ thể nên ăn trứng hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh chóng. Khi bạn ăn trứng thay vì ăn tinh bột, cơ thể sẽ không phải điều tiết quá nhiều hormone insulin, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Một quả trứng luộc cung cấp cho cơ thể khoảng 78 calo với hàm lượng chất dinh dưỡng cao giúp cơ thể no lâu, đốt cháy chất béo hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng.

4 cách ăn trứng giúp giảm cân hiệu quả

Trứng luộc: Trứng luộc lành mạnh, bổ dưỡng, dễ ăn và tốn ít thời gian chế biến. Bạn có thể dùng trứng luộc cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng chiên với rau chân vịt: Rau chân vịt là lựa chọn lành mạnh để kết hợp với trứng. Bạn hãy phi thơm một ít hành tây, thêm rau chân vịt vào, đánh tan 2 quả trứng trong bát với tiêu và muối, sau đó đổ lên trên hỗn hợp hành tây và rau chân vịt đã xào. Bạn đã có một bữa sáng bổ dưỡng và lành mạnh được chuẩn bị chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Salad trứng: Nếu bạn là người yêu thích salad, món salad trứng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Nó béo, đậm đà và giàu protein. Bạn chỉ cần thêm rau củ quả, muối, tiêu, một chút sốt mayonnaise và trứng luộc vào là đã có một món ăn ngon giúp giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng ốp la: Một trong những lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng chính là món trứng ốp la – nhanh chóng, dễ chế biến lại đậm đà hương vị. Bạn có thể thêm rau củ tùy thích để tăng phần dinh dưỡng hoặc giữ nguyên cách làm đơn giản truyền thống.

Nên ăn trứng luộc vào buổi sáng hay buổi tối?

Vào buổi sáng, trứng sẽ giúp cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Buổi tối, nên ăn nhẹ trước giờ đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng có thể giúp cải thiện giấc ngủ.

Những người mắc bệnh trào ngược dạ dày nên tránh ăn gần giờ đi ngủ. Ưu điểm và nhược điểm của trứng luộc.